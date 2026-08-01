Accidentes

Un Automóvil Terminó Varado en la Inundación por Fuerte Lluvia en San Andrés Cholula, Puebla

El encharcamiento creció al punto de superar el nivel permitido para pasar sin riesgo en San Antonio Cacalotepec.

El conductor quedó atrapado durante la inundación por la lluvia de este viernes.El conductor quedó atrapado durante la inundación por la lluvia de este viernes. Foto: Alberto Tejeda

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un conductor atrapado en su auto por la inundación en San Antonio Cacalotepec, Cholula. El encharcamiento creció rápidamente. Descubre cómo los cuerpos de emergencia están actuando.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+