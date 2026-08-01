Un Automóvil Terminó Varado en la Inundación por Fuerte Lluvia en San Andrés Cholula, Puebla

Un auto terminó varado en un encharcamiento a la altura de la localidad de San Antonio Cacalotepec del municipio de San Andrés Cholula, la noche de este viernes 31 de julio.

Al filo de las 19:00, automovilistas reportaron anegaciones en la zona, sin embargo, 45 minutos después, el encharcamiento creció al punto de superar el nivel permitido para pasar.

Automovilista queda atrapado en inundación de Cholula junto con su coche

Por lo anterior, un conductor y su unidad terminaron varados en el sitio y, ante el hecho, automovilistas se regresaron para tomar una vía alterna y continuar con sus trayectos.

Hasta el momento, no se reportan más autos en la misma situación. Cuerpos de emergencia ya acuden al punto para auxiliar al automovilista.

Fuerte lluvia provoca reducción de carriles en la carretera Puebla-Atlixco

En el municipio de Santa Clara Ocoyucan, Puebla, una granizada sorprendió a conductores que tuvieron que bajar la velocidad mientras circulaban sobre la carretera federal a Atlixco.

La lluvia cayó a la altura de San Bernabé Temoxtitla, donde hubo una reducción de carriles sin que se presentarán afectaciones.

Una capa de granizo obligó a conductores a reducir la velocidad. Foto: Alberto Tejeda

En el sitio no se reportaron personas lesionadas o autos varados, únicamente el congestionamiento vial ante la conducción lenta de conductores.

Con información de Jorge Cea

JAPR