Salud

La Forma en que los Niños Hablan Puede Indicar Si Desarrollarán un Trastorno Mental: Estudio

Un nuevo estudio reveló que la forma en la que los niños entre 9 y 13 años hablan sobre experiencias traumáticas puede ser un fuerte indicador del posterior desarrollo de un trastorno mental

Forma en niños hablan puede indicar si desarrollarán trastornos mentalesForma en niños hablan puede indicar si desarrollarán trastornos mentales. Foto: Pexels

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un estudio en Nature Mental Health muestra que el estilo de habla en niños de 9 a 13 años puede indicar futuros trastornos mentales. Aprende cómo el lenguaje revela más que el contenido.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+