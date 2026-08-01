Reportan 9 Casos Nuevos de Gusano Barrenador en Chihuahua; Suman 41 Activos

El brote de gusano barrenador del ganado continúa expandiéndose en Chihuahua. Al corte del pasado 30 de julio, las autoridades confirmaron nueve nuevos casos en un solo día, por lo que la entidad alcanzó un total de 41 casos activos distribuidos en 19 municipios.

De acuerdo con el reporte oficial, el municipio de Coronado concentra el mayor número de casos, con nueve, seguido de Allende con cinco. Camargo, Huejotitlán y San Francisco del Oro registran tres casos activos cada uno.

Asimismo, Cuauhtémoc, Belisario Domínguez y Jiménez reportan dos casos cada uno, mientras que Aldama, Hidalgo del Parral, La Cruz, Matamoros, Rosales, San Francisco de Conchos, Santa Bárbara, Santa Isabel y Valle de Zaragoza mantienen un caso activo por municipio.

El incremento de contagios ocurre mientras las autoridades sanitarias y agropecuarias mantienen acciones para contener la propagación del parásito en la entidad.

Refuerzan estrategia con liberación de moscas estériles

Como parte de las medidas de control, continúa la dispersión de 2.5 millones de moscas estériles en el municipio de Coronado, considerado el principal foco de infección en Chihuahua.

La estrategia busca que estos insectos se apareen con las hembras silvestres del gusano barrenador para disminuir su reproducción y frenar la expansión de la plaga en la región.

A nivel nacional, el reporte más reciente indica que existen mil 906 casos activos de gusano barrenador, siendo el ganado bovino la especie más afectada, al concentrar 953 de los casos confirmados.

Las autoridades mantienen el monitoreo epidemiológico y las acciones de vigilancia en los municipios afectados con el objetivo de contener el avance de la plaga y reducir su impacto en la actividad ganadera del estado.