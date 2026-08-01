Salud

Reportan 9 Casos Nuevos de Gusano Barrenador en Chihuahua; Suman 41 Activos

Chihuahua confirma 9 casos en un día de gusano barrenador. Sube a 41 la cifra estatal mientras aplican la dispersión de moscas estériles en Coronado.

Gusano barrenador suma 41 casos activos en ChihuahuaGusano barrenador suma 41 casos activos en Chihuahua. Foto: N+

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Chihuahua enfrenta un brote de gusano barrenador con 41 casos activos. Coronado es el foco principal. Conoce cómo la liberación de moscas estériles busca frenar la expansión.

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