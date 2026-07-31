Identifican a la Mujer Fallecida en el Accidente de Autobús que Cayó en Barranco en Madera

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente identificó a la víctima mortal del accidente de autobús registrado en el municipio de Madera, se trata de Lina R., de 18 años y originaria de la colonia El Valle, en el municipio de Buenaventura.

De acuerdo con las investigaciones, la unidad formaba parte de una caravana de jóvenes menonitas pertenecientes a una iglesia que se dirigía al Campamento Huápoca, un centro de retiros espirituales ubicado en la región serrana del estado.

Las indagatorias establecen que el conductor del autobús, identificado como Heinrich 'N', de 54 años, perdió el control de la unidad, la cual salió del camino y cayó aproximadamente 150 metros hacia un barranco.

El vocero de la Fiscalía Zona Occidente, Félix González, informó que la joven fue auxiliada inicialmente por las personas que viajaban con ella y posteriormente por los cuerpos de rescate; sin embargo, falleció en el lugar a consecuencia de las lesiones sufridas.

Conductor permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones

La Fiscalía informó que el conductor, integrante de la comunidad menonita, permanece hospitalizado en una institución médica del municipio de Madera y se encuentra bajo custodia policial, ya que podría enfrentar cargos por el delito de homicidio imprudencial, conforme avance la investigación.

El último reporte de la Cruz Roja señala que, además del operador, otras 24 personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales de Madera, Cuauhtémoc y la ciudad de Chihuahua para recibir atención médica.

Las autoridades también indicaron que el camino que conduce al Campamento Huápoca es de terracería y en algunos tramos se reduce a un solo carril, condiciones que forman parte de las diligencias para determinar las causas del accidente.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente continúa con las investigaciones para esclarecer el percance y definir la situación jurídica del conductor conforme a los resultados de los peritajes y las actuaciones ministeriales.