Accidentes

Identifican a la Mujer Fallecida en el Accidente de Autobús que Cayó en Barranco en Madera

La Fiscalía Zona Occidente identificó a la mujer de 18 años, víctima del accidente de autobús ocurrido en Madera. El chofer permanece hospitalizado bajo custodia policial.

La víctima falleció en el lugar a consecuencia de las lesiones sufridas.La víctima falleció en el lugar a consecuencia de las lesiones sufridas. Foto: SSPE

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Identifican a la víctima del accidente en Madera: Lina R., de 18 años. El conductor del autobús, hospitalizado y bajo custodia, enfrenta posibles cargos. Infórmate aquí.

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