Accidentes

Autobús con Familias Menonitas Cae a Barranco en Madera; Reportan un Muerto y 24 Lesionados

Un autobús que trasladaba familias menonitas de Cuauhtémoc al balneario de Huápoca cayó a un barranco en Madera. Autoridades reportan una persona fallecida y al menos 24 lesionados.

Autobús con Familias Menonitas Cae a Barranco en Madera; Reportan un Muerto y 25 LesionadosAutobús con Familias Menonitas Cae a Barranco en Madera. Foto: SSPE

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Accidente en Chihuahua: autobús con familias menonitas cae a un barranco en Madera. Una persona fallecida y 24 lesionados, 12 de gravedad. Conoce más sobre el rescate.

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