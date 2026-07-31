Autobús con Familias Menonitas Cae a Barranco en Madera; Reportan un Muerto y 24 Lesionados

Un autobús turístico que transportaba a familias menonitas provenientes de Cuauhtémoc sufrió un accidente la tarde de este jueves al salirse del camino y caer a un barranco en el municipio de Madera, Chihuahua, cuando se dirigía al balneario de aguas termales de Huápoca. El accidente dejó una mujer fallecida y al menos 24 personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el camión turístico viajaba desde Cuauhtémoc con destino al balneario de aguas termales de Huápoca, ubicado cerca de la zona arqueológica del mismo nombre, cuando el conductor perdió el control de la unidad y sobrevino el accidente.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que el percance ocurrió en el tramo comprendido entre Manitoba y Jagüeyes, donde se desplegó un amplio operativo de rescate con la participación de corporaciones de los tres órdenes de gobierno y cuerpos de emergencia.

De manera preliminar, las autoridades confirmaron el fallecimiento de una mujer y reportaron 24 personas lesionadas, de las cuales 12 presentan heridas de gravedad y requirieron atención médica especializada.