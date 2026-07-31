Se Incendia Departamento en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla

La tarde de este jueves 30 de julio de 2026 se registró un incendio al interior de un departamento ubicado en inmediaciones del Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

Las llamas en dicha vivienda movilizaron a los cuerpos de emergencias quienes llegaron para sofocar el fuego y mitigar los riesgos para las personas que viven y transitan por la zona.

Se incendió un departamento en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla

Fue aproximadamente a las 14:00 horas de este jueves que se reportó un incendio al interior de un departamento ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

Personal de Bomberos del Estado y elementos de Protección Civil municipal llegaron hasta el primer cuadro de la capital poblana para controlar el fuego y realizar la ventilación del inmueble.

Tras mitigar los riesgos para la población, las autoridades dieron a conocer que no hubo personas lesionadas ni fue necesaria la evacuación de los ocupantes del inmueble, dejando como saldo solo un colchón quemado.

Se incendia cocina provisional en San Andrés Cholula, Puebla

El pasado 20 de julio se reportó una explosión en una cocina provisional de una vivienda en la junta auxiliar de San Francisco Acatepec del municipio de San Andrés Cholula.

Elementos del Cuerpo de Bomberos del Estado de Puebla, la Coordinación de Protección Civil estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) de San Andrés Cholula llegaron al lugar del siniestro para atenderlo.

Las autoridades establecieron que las causas del incidente fueron un comal encendido y una fuga de gas, provocando que varios utensilios de cocina se quemaran, aunque no se reportaron personas lesionadas.

Con información de N+

GMAZ