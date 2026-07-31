Accidentes

Se Incendia Departamento en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla

Cuerpos de emergencia se movilizaron hasta el primer cuadro de la capital poblana para controlar las llamas y mitigar riesgos para la población.

Incendio Fuego en Departamento Vivienda del Centro Histórico de PueblaReportan Incendio en Departamento del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla. Foto: X @PCGobPue

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Un incendio en un departamento del Centro Histórico de Puebla fue controlado sin heridos. Bomberos y Protección Civil actuaron rápidamente. Conoce los detalles de la intervención.

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