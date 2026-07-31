Seguridad

Aseguran Armas de Alto Poder y Equipo Táctico Durante Operativo en Parás, NL

Un operativo conjunto entre elementos del Ejército Mexicano y Fuerza Civil permitió el aseguramiento de armas de alto poder en un poblado del municipio de Parás, Nuevo León.

Decomisan Armas de Alto Poder y Equipo Táctico Durante Operativo en ParásEjército y Fuerza Civil Aseguran Armamento en Parás, NL. Foto: Defensa Nacional

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Nuevo León intensifica seguridad: aseguran fusil Barret y más de mil cartuchos en Parás. Conoce los detalles del operativo que busca debilitar a la delincuencia.

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