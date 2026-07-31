Aseguran Armas de Alto Poder y Equipo Táctico Durante Operativo en Parás, NL

Elementos del Ejército Mexicano y de Fuerza Civil llevaron a cabo un operativo en el municipio de Parás, donde lograron el aseguramiento de armamento de alto poder, municiones, equipo táctico y un vehículo.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el despliegue se realizó el pasado domingo 26 de julio como parte de los recorridos de vigilancia y combate a la delincuencia organizada que se mantienen en distintos municipios del estado de Nuevo León

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aseguran Armas y Equipo Táctico Durante Operativo de Parás, NL

Las acciones se concentraron en el poblado conocido como El Tanque, ubicado en el municipio de Parás, al noreste de Nuevo León, una comunidad que, además de contar con muy pocos habitantes, ha sido identificada como un punto utilizado por grupos delictivos para establecer bases de operación.

Localizan armamento de alto poder

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad localizaron y aseguraron un fusil Barret calibre .50, considerado un arma de alto poder y de largo alcance, además de cinco armas largas. Asimismo, fueron asegurados 63 cargadores para diferentes calibres y un total de mil 295 cartuchos útiles de distintos calibres, así como un vehículo y diverso equipo táctico presuntamente utilizado por integrantes de grupos delictivos.

Todo el material asegurado quedó bajo resguardo de las autoridades competentes, quienes iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia y posible relación con hechos delictivos registrados en la región.

Las autoridades destacaron que este tipo de operativos forman parte de la estrategia de seguridad implementada en diversas zonas del estado de Nuevo León con el objetivo de debilitar la capacidad operativa de la delincuencia organizada y retirar de circulación armamento de alto poder.

Con información de Pedro Cabello / Noticias N+

RR