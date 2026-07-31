Caso Bar Shots en Mexicali: Colectivos Piden Avanzar en Investigaciones de Desapariciones

La detención y el proceso penal que enfrenta el exdirector de la Policía Municipal de Mexicali, Pedro Ariel "N", así como otros exmandos y agentes, volvió a colocar en el centro de la discusión las investigaciones sobre las desapariciones ocurridas en la zona del bar Shots, un caso que familiares de las víctimas y colectivos de búsqueda exigen esclarecer.

Integrantes de colectivos señalaron que el avance de las investigaciones representa una oportunidad para conocer la verdad sobre los hechos registrados en el área conocida como el "Triángulo de las Bermudas" de Mexicali, donde varios jóvenes desaparecieron entre 2022 y 2023.

Colectivo señala presuntos vínculos entre policías y desapariciones

Gonzalo Moreno, fundador de Célula de Búsqueda BC y padre de Kevin Moreno, uno de los 12 jóvenes desaparecidos en la zona de antros de Mexicali, afirmó que la detención del exdirector de la corporación y parte de su cuadro de mando los tomó por sorpresa.

Sin embargo, recordó que desde hace más de dos años el colectivo decidió dejar de colaborar con la Policía Municipal al considerar que existían indicios sobre un posible involucramiento de algunos agentes con grupos delictivos que operaban en esa zona.

Moreno sostuvo que, desde su perspectiva, las investigaciones deberán determinar si existió participación directa de servidores públicos o posibles omisiones por parte de las autoridades encargadas de la seguridad y la procuración de justicia.

El representante del colectivo indicó que, ante el desarrollo del proceso penal, solicitarán medidas de protección para las familias de las víctimas y para los integrantes de los colectivos de búsqueda durante la próxima reunión que sostendrán con la fiscal general de Baja California.

Explicó que, de acreditarse la participación de servidores públicos en estos hechos durante el proceso judicial, la clasificación jurídica de algunos casos podría modificarse conforme a lo que determinen las autoridades competentes.

Piden investigar todos los casos relacionados con el bar

Gonzalo Moreno recordó que actualmente existen 12 carpetas de investigación relacionadas con desapariciones ocurridas en la zona del bar Shots, sin embargo, aseguró que los colectivos tienen conocimiento de alrededor de 20 casos adicionales que, afirmó, no fueron formalizados.

Por ello, hizo un llamado para que las investigaciones no se limiten a identificar a los presuntos responsables materiales, sino que también alcancen a quienes pudieron haber incurrido en posibles omisiones durante las indagatorias.

Las declaraciones se dan mientras continúa el proceso penal contra el exdirector de la Policía Municipal de Mexicali y otros exagentes, quienes enfrentan una audiencia de formulación de imputación por delitos relacionados con la desaparición forzada de dos ciudadanos estadounidenses ocurrida en enero de 2023.

Información Kitzia Flores

APG