Seguridad

Caso Bar Shots en Mexicali: Colectivos Piden Avanzar en Investigaciones de Desapariciones

Familiares de personas desaparecidas pidieron esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades conforme avancen las investigaciones

Caso Bar Shots en Mexicali: Colectivos Piden Avanzar en Investigaciones de DesaparicionesCaso Bar Shots en Mexicali: Colectivos Piden Avanzar en Investigaciones de Desapariciones | Foto: N+

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