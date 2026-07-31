Cambio climático

¿Qué Es el Sargazo y Por Qué se Ha Multiplicado en el Atlántico?

Las marejadas de sargazo han cambiado el rostro de las playas mexicanas y han puesto en jaque a la industria turística; te explicamos qué es y por qué se ha multiplicado en nuestros mares

Playa Gaviota Azul, conocida como Playa Forum. Foto: CuartoscuroPlaya Gaviota Azul, conocida como Playa Forum. Foto: Cuartoscuro

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El sargazo transforma las playas mexicanas: mal olor y cambio climático son claves. ¿Cómo afecta esto al turismo y qué se está haciendo al respecto?

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