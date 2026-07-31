Ciencia y Tecnología

¿Cuántas Veces al Día Ven el Amanecer los Astronautas en la Estación Espacial Internacional?

Para los astronautas dormir no es un lujo, sino una obligación que deben cumplir para poder tomar mejor decisiones, pero ¿cómo lo logran en el Espacio Exterior?

La astronauta de la Misión Artemis II de la NASA, Christina Koch, observó la TierraLa astronauta de la Misión Artemis II de la NASA, Christina Koch, observó la Tierra a través de una ventanilla de la nave espacial Orion el 2 de abril de 2026 en su viaje a la Luna. / Foto: Reuters.

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