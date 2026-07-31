¿Cuántas Veces al Día Ven el Amanecer los Astronautas en la Estación Espacial Internacional?

En la Tierra y en el Espacio Exterior, dormir es fundamental no sólo para estar más atento sino para que el cuerpo se regenere, pero, qué pasa con los astronautas, cuántas veces ven el amanecer y cómo les afecta en su ciclo circadiano.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, (NASA, por sus siglas en inglés) se toma con seriedad el tema del sueño y la fatiga, al argumentar que los astronautas deben estar lo suficientemente descansados y alerta para poder tomar decisiones.

De hecho, cuentan con un Laboratorio de Contramedidas a la Fatiga en el Centro de Investigación de Ames de la NASA, ubicado en Mountain View, California, en el que estudian los ciclos circadianos de los astronautas y los efectos de los cambios de entorno que supone cada misión.

Para que no haya confusión: el ciclo circadiano -también conocido como ritmo circadiano- se encarga de regular los cambios en las características físicas y mentales que ocurren en el transcurso de un día.

El reloj biológico del organismo es el encargado de controlar los ritmos circadianos, y se ubica en una región del cerebro llamada hipotálamo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de Estados Unidos.

Si estás interesado en conocer más detalles sobre el cerebro, ya te aclaramos qué es la materia gris y cómo puedes tener más, además de cuánto pesa y qué porcentaje de este órgano se utiliza realmente.

¿Cada cuánto orbita la Tierra la Estación Espacial Internacional?

Cuando los astronautas abordan la nave espacial que los lleva hasta la Estación Internacional saben que su estilo de vida está por cambiar abismalmente.

Si en la Tierra, el día y la noche duran 24 horas, en el Espacio Exterior, la estación completa una vuelta al planeta cada 90 minutos. Es decir que en un día convencional, los astronautas orbitan la tierra 16 veces en total.

Aunque, la NASA aclara que eso no significa que los días duren sólo hora y media. A bordo, la estación se rige por días sociales de 24 horas al igual que en la Tierra, siguiendo el horario del Meridiano de Greenwich.

¿Cuántos amaneceres y atardeceres ven los astronautas por día?

Una de las dudas más frecuentes está relacionada al día a día de los astronautas en la Estación Espacial Internacional.

De acuerdo con la NASA, los astronautas que están a bordo de esta estación ven el amanecer y el atardecer en 16 ocasiones.

Tal como te adelantamos, esto se debe a que la Estación Espacial Internacional completa una vuelta al planeta cada 90 minutos.

¿Cómo afecta esto al sueño y ritmo circadiano de los astronautas?

Si desvelarse en la Tierra tiene efectos sobre el ciclo circadiano, en el espacio el cuerpo humano no se comporta diferente.

La NASA ha comprobado que los astronautas duermen menos durante los vuelos espaciales que en la Tierra, y aunque las causas aún son motivo de estudio, se relaciona con los factores ambientales (ruido, temperaturas incómodas, condición de microgravedad y el dióxido de carbono en la sangre).

Hay un grupo específico de científicos que tiene en la mira al ritmo circadiano -o reloj biológico, como comúnmente se le conoce. De modo que cuando éste está desalineado, los astronautas duermen menos y por lo tanto reportan menor calidad de sueño.

Además, el estudio mostró que cuando el ritmo circadiano está desalineado, los astronautas tienden a consumir con mayor frecuencia medicamentos para otro tipo de malestares.

Y si en la Tierra se ha comprobado que una mala noche de sueño puede provocar deterioro significativo en el rendimiento y mayor riesgo de accidentes, en el espacio no puede haber margen de error para toma de decisiones.

SARR