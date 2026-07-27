Murió Gunther Von Hagens, el Anatomista Alemán que Exhibía Cadáveres

El polémico anatomista alemán Gunther von Hagens, conocido por sus exposiciones de cadáveres humanos, falleció, informó este lunes su equipo, que precisó además que el cuerpo será "plastinado", refiriéndose a la técnica de conservación que él mismo desarrolló.

"Con profunda tristeza, su familia y el Instituto de plastinación anuncian el fallecimiento del doctor Gunther von Hagens, inventor de la plastinación y creador de las exposiciones Body Worlds, ocurrido el 24 de julio de 2026 a los 81 años", señaló la organización en un comunicado.

Apodado "Doctor Muerte", Von Hagens inventó un método de conservación de tejidos humanos conocido como plastinación, que consiste en extraer el agua y la grasa de los tejidos y sustituirlas por silicona o resina epoxi.

Posteriormente, exhibía cuerpos humanos -y de animales- en distintas posturas, lo que hacía posible observar músculos, esqueletos y órganos.

Estas exhibiciones, presentadas en numerosos países, suscitaron controversias y en ocasiones las autoridades intentaron prohibirlas.

"Gunther von Hagens había expresado el deseo de que su propio cuerpo fuera plastinado tras su muerte. Su familia anunció que respetará y cumplirá esa voluntad", señala asimismo el comunicado.

Su equipo destacó que sus exposiciones contribuyeron a "hacer accesible la anatomía al gran público", fomentando "la reflexión sobre la salud, la enfermedad, los estilos de vida y la mortalidad".

También lo describió como "un pionero, un investigador, un inventor" y un "pensador iconoclasta y a veces controvertido".

El debate por sus exposiciones

La exposición permanente que abrió en Berlín en 2015 se enfrentó a una fuerte oposición de las autoridades locales, que llevaron el caso ante los tribunales al considerar que vulneraba la legislación. Sin embargo, la justicia acabó dando la razón a sus promotores.

También en Moscú las autoridades abrieron temporalmente una investigación en 2021 al estimar que la exposición podría infringir las "normas morales" y la legislación rusa.

Von Hagens, fallecido tras una "larga y grave enfermedad", según su equipo, creció en la antigua Alemania Oriental. Allí fue encarcelado por intentar huir del régimen comunista, aunque más tarde logró trasladarse a Alemania Occidental.

Permaneció encarcelado durante dos años. Con tan solo 23 años de edad, era considerado una amenaza para el estilo de vida socialista y por tanto era necesario que se sometiera a rehabilitación, según su biografía.

De acuerdo con el comunicado que anunció su muerte, este licenciado en Medicina desarrolló la técnica de la plastinación en 1977 en la Universidad de Heidelberg.

¿Cómo desarrolló la plastinación?

Gunther von Hagens desarrolló la plastinación en 1977, mientras trabajaba como médico residente y profesor en el Instituto de Patología y Anatomía de la Universidad de Heidelberg, en Alemania. La idea surgió al observar muestras anatómicas conservadas dentro de bloques de plástico transparente.

Entonces se preguntó si, en lugar de rodear el tejido con plástico, era posible introducir ese material en el interior de las células para preservar las piezas desde dentro.

A partir de esa idea creó un método para sustituir los líquidos y las grasas del cuerpo por polímeros, como resinas y silicona, después de detener la descomposición mediante un proceso de embalsamamiento. Con ello logró obtener especímenes secos, resistentes y aptos para su estudio sin perder su estructura.

Von Hagens patentó la técnica y durante los seis años siguientes se dedicó a perfeccionarla. También fundó la empresa BIODUR Products para fabricar y distribuir los materiales necesarios para la plastinación a universidades e instituciones médicas.

Con el tiempo, la técnica se extendió a cientos de centros de enseñanza e investigación en decenas de países. En 1993 creó el Instituto de Plastinación en Heidelberg, desde donde comenzó a producir especímenes con fines educativos y para la exposición BODY WORLDS, inaugurada en Japón en 1995.

Las exposiciones han sido visitadas por más de 58 millones de personas en todo el mundo.

ASJ