Ciencia y Tecnología

Murió Gunther Von Hagens, el Anatomista Alemán que Exhibía Cadáveres

Apodado "Doctor Muerte", el médico inventó un método de conservación de tejidos humanos conocido como plastinación

Gunther von HagensSu equipo destacó que sus exposiciones contribuyeron a "hacer accesible la anatomía al gran público", fomentando "la reflexión sobre la salud, la enfermedad, los estilos de vida y la mortalidad". Foto: Reuters.

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Fallece Gunther von Hagens, el 'Doctor Muerte' que revolucionó la anatomía con la plastinación. Su legado sigue vivo en exposiciones que desafían la percepción de la vida y la muerte.

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