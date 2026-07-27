Marchas HOY 27 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 27 de julio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, seis concentraciones y ocho eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc

10:00 horas. Policías activos y pensionados de la Ciudad de México en el Monumento a la Revolución. Exigen la entrega del bono mundialista 2026 anunciado por la Jefa de Gobierno.

11:00 horas. Todos Somos Franciscanos en la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), col. Roma Norte. Protestan por presuntas irregularidades en la dependencia y cuestionan las resoluciones relacionadas con el Refugio Franciscano.

12:00 horas. Plataforma 4:20 en el Monumento a la Madre. Realizarán una jornada de recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres sobre reducción de riesgos y derechos humanos.

Concentraciones

Coyoacán

11:00 horas. Aspirantes a la UNAM marcharán de las estaciones Universidad (Metro) y Ciudad Universitaria (Metrobús) hacia la Biblioteca Central. Exigen transparencia en los resultados del examen de admisión 2026 y, de no atenderse sus demandas, el regreso a los exámenes presenciales.

Miguel Hidalgo

11:00 horas. Familiares y estudiantes de un docente del Instituto de Educación Media Superior en el plantel Carmen Serdán, col. Argentina Antigua. Exigen el esclarecimiento de la muerte de un profesor ocurrida tras una denuncia por presunto abuso sexual.

Azcapotzalco

15:00 horas. Frente de Liberación Ciudadana en la estación El Rosario del Metro. Llevarán a cabo una protesta denominada "Metro Popular" para denunciar deficiencias en la movilidad y seguridad del STC Metro y exigir alternativas de transporte.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 27 de julio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

ASJ