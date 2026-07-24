Marchas HOY 24 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 24 de julio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 6 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 15 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Marchas

Benito Juárez

10:00 Horas.

La Alianza por un Futuro Mejor, Jubilados y Pensionados de la Ciudad de México marcharán de:

Estación Xola, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Calzada de Tlalpan y Toledo, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez.

Con destino a Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya, en Castilla 186, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez.

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 Horas.

El Colectivo “Lleca Escuchado la Calle” se concentrará en:

Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en Tlaxcoaque 8, Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas ciclistas

Coyoacán

20:00 Horas.

Introvertidos Bikes rodarán de:

Explanada del Estadio Banorte.

Con destino a Fuentes Brotantes, en Camino Fuentes Brotantes 91, Colonia Fuentes Brotantes, alcaldía Tlalpan.

Coyoacán

21:00 Horas.

Ciclistas rodarán de:

Eje 1 Oriente Canal de Miramontes 3520, Colonia Villa Coapa.

Con destino a las Chinampas de Xochimilco, en Canal el Bordo, alcaldía Xochimilco.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 24 de julio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ