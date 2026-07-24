¿Qué Pasó en la México-Cuernavaca Hoy? Accidente Deja Un Muerto

La mañana de hoy, 24 de julio de 2026, ocurrió un accidente que dejó un saldo de un muerto en la Autopista México-Cuernavaca, en N+ te informamos qué pasó para que tomes precauciones en caso de que transites por la zona.

La Guardia Nacional señaló que hay cierre parcial de circulación por el accidente a la altura de la caseta de Tlalpan, donde un hombre perdió la vida.

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Policías acudieron a la zona

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 25, cerca de la zona de San Andrés Totoltepec, en la alcaldía Tlalpan, donde acudieron elementos de la policía.

Familiares de la víctima informaron que el presuntamente responsable abandonó el lugar después del impacto, por lo que las autoridades ya iniciaron las investigaciones para identificar al conductor.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardaron la zona mientras esperaban el arribo de personal pericial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para realizar el levantamiento del cuerpo y comenzar las diligencias correspondientes.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a reducir la velocidad, atender las indicaciones del personal de seguridad.

FBPT