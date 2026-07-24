Movilidad

¿Hoy Viernes 24 de Julio de 2026 Hay Bloqueo en la Autopista del Sol?

En este periodo vacacional te contamos si hay afectaciones en la autopista para que puedas planear tu trayecto en caso de ocupar la vía

Caída de árbol en la autopista México-CuernavacaFoto: X @GN_Carreteras

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¿Viajas por la Autopista del Sol este 24 de julio? Planifica tu trayecto y disfruta del viaje sin contratiempos.

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