¿Quiénes Pueden Tener Descuento en Casetas de Capufe? Así Se Solicita

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) cuenta con un programa que permite a ciertas personas acceder a descuentos en casetas, en N+ te compartimos cómo se solicita y cuáles son los requisitos.

Las personas que viven cerca de determinadas casetas administradas por Capufe pueden solicitar un descuento en el pago de peaje mediante el Programa de Residentes.

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Actualmente, el esquema aplica en 35 plazas de cobro de la red operada por Capufe y está disponible únicamente para habitantes de localidades autorizadas.

¿Quiénes pueden solicitar el descuento?

El beneficio está dirigido a residentes de poblaciones ubicadas en las inmediaciones de las plazas de cobro incluidas en el programa.

En caso de que te interese el tramitar el descuento, debes acudir al Módulo de Atención a Residentes y presentar la documentación requerida para acreditar tanto su identidad como en su lugar de residencia. Los requisitos son:

Identificación oficial vigente, como credencial para votar, pasaporte o cédula profesional con fotografía.

Carta de residencia reciente expedida por el ayuntamiento correspondiente.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses o recibo del impuesto predial del último año.

Factura del vehículo a nombre del solicitante; también se aceptan endosos o carta factura vigente.

Tarjeta de circulación del vehículo a nombre del propietario.

Formato de solicitud debidamente llenado y firmado.

Una vez presentada la documentación, Capufe integra el expediente y lo envía para su revisión. La autorización final corresponde al concesionario responsable de la autopista, que puede ser el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Si la solicitud es aprobada, la persona beneficiaria deberá adquirir una tarjeta IAVE, la cual permitirá aplicar automáticamente la tarifa preferencial cada vez que cruce por la plaza de cobro autorizada.

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