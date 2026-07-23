Movilidad

¿Quiénes Pueden Tener Descuento en Casetas de Capufe? Así Se Solicita

¿Vives cerca de una caseta administrada por Capufe? Ten en cuenta que puedes solicitar un descuento; te contamos para quiénes aplica

Caseta operada por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios ConexosUna caseta operada por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe). Foto: Cuartoscuro | Archivo
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