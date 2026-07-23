Movilidad

¿Hay Bloqueo Hoy Jueves 23 de Julio de 2026 en la Autopista del Sol?

En este periodo vacacional te contamos si hay afectaciones en la autopista para que puedas planear tu trayecto en caso de ocupar la vía

Caseta de Tlalpan en la Autopista México-CuernavacaFoto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Viajas por la Autopista del Sol? Hoy, 23 de julio de 2026. Planifica tu trayecto sin preocupaciones y disfruta tus vacaciones.

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