¿Hay Bloqueo Hoy Jueves 23 de Julio de 2026 en la Autopista del Sol?

Las vacaciones de verano para los estudiantes del nivel básico de la Secretaría de Educación Pública (SEP) comenzaron oficialmente el 15 de julio y se espera que millones de familias salgan del Valle de México para disfrutar destinos turísticos como el puerto de Acapulco durante los próximos días a través de la Autopista del Sol, y en N+ te mantenemos al tanto de posibles afectaciones en esta vía.

El viaje hacia las playas del puerto guerrerense no está exento de posibles bloqueos, accidentes, manifestaciones o inclemencias del tiempo que afecten el tránsito vehicular, desde el inicio en la caseta de Tlalpan, hasta la costera Miguel Alemán.

Toda esa extensión de la Carretera Federal 95D es conocida como la Autopista del Sol. No obstante, tiene varios tramos y, para algunos, el comienzo de la vía es a partir de Cuernavaca, Morelos.

Los vacacionistas deben pasar por al menos cinco casetas antes de llegar a la ciudad costera, cuyos costos actuales ya te contamos en otra nota.

¿Hay afectaciones en la Autopista del Sol?

La circulación puede complicarse por diversos factores a lo largo del trayecto.

Estas son las situaciones más recientes reportadas del 22 de julio de 2026:

19:29 Horas. Se reportó el cierre de la circulación en dirección a Cuernavaca por la atención de la caída de un árbol.

22:47 horas. Se restablece la circulación en el kilómetro 37 dirección Cuernavaca, tras atender el incidente.

Este 23 de julio de 2026, hasta las 05:00 horas, no se reportaron incidentes en la autopista.

Cobro de peaje

Además, para que lo tomes en cuenta, CAPUFE informó que a partir del 15 de julio de 2026 en la Caseta de Tlalpan el cobro del peaje se realiza de la siguiente manera.

En efectivo por los carriles centrales.

Con TAG en todos los demás carriles.

Con información de Capufe.

LECQ