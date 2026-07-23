Homicidios

Condenan Asesinatos de la Encargada de Grutas de Cacahuamilpa y de Su Hija en Guerrero

Las víctimas fueron asesinadas a balazos y sus cuerpos localizados con huellas de tortura en Pilcaya

Martina Amates GonzálezLas tres víctimas presentaban impactos de arma de fuego y huellas de tortura. Foto: Sectur-Guerrero.

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Conmoción en Guerrero: Martina Amates y su hija, víctimas de un brutal asesinato. La Conanp expresa sus condolencias y se une a la investigación. La extorsión podría estar detrás de este trágico suceso.

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