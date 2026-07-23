Condenan Asesinatos de la Encargada de Grutas de Cacahuamilpa y de Su Hija en Guerrero

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) condenó los asesinatos de Martina Amates González, encargada de las Grutas de Cacahuamilpa, como de su hija, Ivana Esperanza Gama Amates, ejecutadas a balazos en Guerrero, al igual que su chofer, Eliseo Muñoz Reyes.

La dependencia que encabeza Pedro Álvarez Icaza calificó el caso como algo "indignante" y confirmó que las tres personas eran trabajadoras del parque nacional localizado en los municipios de Pilcaya y Taxco de Alarcón.

"Estaban a cargo de brindar el servicio turístico dentro de esta ANP, en el estado de Guerrero. Se está en colaboración con las fuerzas de seguridad para esclarecer tan indignante hecho", indicó la Conanp en una esquela publicada en sus redes sociales.

Asimismo, la dependencia federal expresó sus condolencias a la familia de Amates González, a la comunidad y al personal del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa.

Las tres personas fueron torturadas y sus cuerpos localizados el pasado lunes en Pilcaya, en un caso que ha conmocionado a la sociedad local y cuyas investigaciones preliminares apuntan a la extorsión del grupo criminal la Familia Michoacana y/o la Nueva Familia Michoacana.

¿Qué se sabe del multihomicidio?

Martina Amates González, su hija, así como su chofer, fueron reportados como desaparecidos la tarde del pasado lunes 20 de julio, luego de haber concluido su jornada laboral en las Grutas de Cacahuamilpa.

Alrededor de las 17:00 horas, Martina, de 49 años, salió del parque junto con Ivana Esperanza, de 26 años, y Eliseo Muñoz Reyes. Los tres viajaban en un coche Nissan Tsuru color azul turquesa, con placas del estado de Guerrero, que el hombre conducía, según reportes locales.

Después de que dejaron de responder llamadas, una hermana de la administradora de la zona protegida reportó los hechos a los servicios de emergencia.

Ese mismo día, alrededor de las 19:00 horas, la policía estatal de Guerrero presumió labores de vigilancia y presencia preventiva en el acceso y el interior del parque como parte del Operativo Verano 2026 para brindar tranquilidad a los visitantes.

Poco antes de la medianoche, habitantes del poblado Crucero de Grutas, en el municipio de Pilcaya, reportaron el hallazgo de tres cuerpos a un costado de la carretera federal Taxco-Ixtapan de la Sal. Peritos y agentes ministeriales acudieron al lugar y concluyeron las diligencias alrededor de la 1:30 horas del martes.

Las tres víctimas presentaban impactos de arma de fuego y huellas de tortura. Martina e Ivana Esperanza tenían heridas de bala en la cabeza y otras partes del cuerpo, mientras que Eliseo Muñoz Reyes presentaba disparos en el tórax y fue localizado con las manos atadas a la espalda. El automóvil en el que viajaban no fue localizado.

Durante la mañana del martes, se confirmó la identidad de las víctimas. Por la tarde, en un escueto comunicado, la Fiscalía de Guerrero dijo que inició una carpeta de investigación por el multihomicidio, pero sin ofrecer mayores detalles.

Martina Amates González y su hija eran originarias de la comunidad El Transformador, en Pilcaya. Lideraba la administración del área natural protegida cuya actividad turística es administrada por una cooperativa de habitantes locales.

La encargada del parque formaba parte del grupo político de la excandidata de Morena a la alcaldía de Pilcaya, Maricela Morales Ortiz, quien fue asesinada en abril de 2025 junto con tres integrantes de su equipo cuando viajaban sobre la carretera Taxco-Cacahuamilpa.

Indagatorias preliminares citadas por medios locales señalan que la zona es controlada por la Familia Michoacana, extendiéndose a Taxco y Tetipac.

Presuntamente, el grupo criminal pretende apoderarse del parque debido a los ingresos que genera por el turismo. Las autoridades turísticas de Guerrero solo han dicho que esperarán a los resultados de investigaciones que llevan a cabo instancias ministeriales.

ASJ