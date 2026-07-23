Internacional

Comisión Europea Multa a Google con Más de Mil Millones de Dólares

El Ejecutivo comunitario consideró que la empresa violó la ley de mercados digitales, que regula la libre competencia entre las grandes tecnológicas

GoogleEl presidente de Asuntos Globales de Google, Kent Walker, arremetió contra la multa calificándola de "degradación del producto impulsada por un pequeño grupo de denunciantes interesados". Foto: Reuters.

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¿Es justa la multa de 890 millones de euros a Google por la UE? La empresa alega que la DMA perjudica productos cotidianos. Conoce más sobre esta polémica.

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