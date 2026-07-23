Educación

Experto Analiza Polémica en Examen de Ingreso a Licenciatura de la UNAM

Luis Ángel Maciel, profesor de matemáticas, quien se dedica a capacitar aspirantes para las pruebas de la UNAM y grafica desde hace años los resultados del examen, explica lo que notó este 2026

Experto analiza polémica en resutados de examen de ingreso a Licenciatura de la UNAM.Foto: N+

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Examen de la UNAM bajo la lupa: aumentan los puntajes perfectos y ceros en Medicina. ¿Es la IA la culpable? La universidad promete un informe técnico pronto.

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