Experto Analiza Polémica en Examen de Ingreso a Licenciatura de la UNAM

Ha generado mucho interés la detección de posibles irregularidades e incluso el uso de Inteligencia Artificial entre aspirantes que presentaron el examen de ingreso a la licenciatura de la UNAM.

Este martes, la Universidad Nacional Autónoma de México indicó que trabaja en una comisión técnica para revisar el procedimiento y garantizar su imparcialidad.

"Al unirnos con el Poli y ver los avances que habían tenido, uniendo experiencias, fortaleciendo todo lo que tenemos ya hecho en las plataformas tanto del Instituo como de la UNAM y la solidez y robustez que tenemos en hacer los exámenes, tomamos esta decisión"

El año pasado así explicaba la responsable de los exámenes de admisión de la UNAM, Gloria Ibett González, directora de Gestión Estratégica y Primer Ingreso de la UNAM, el cambio de la prueba presencial a la experiencia en línea.

Aseguraban que el software que utilizarían sería seguro.

"Ese navegador nos garantiza que no van a tener abiertos Google, que no van a hacer trampa buscando información en otros lados", señaló Gloria Ibett González.

Incidentes en examen

Sin embargo, en la más reciente aplicación del examen para licenciatura, se presentaron incidentes que obligaron a la UNAM a formar una comisión para revisar todo el procedimiento.

Uno de los cuestionamientos más fuertes está relacionado con la diferencia en los puntajes obtenidos este año, respecto a los anteriores.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Experto Explica Cuál Es la Polémica en los Resultados del Examen en Línea de la UNAM

Resultados

Luis Ángel Maciel, profesor de matemáticas, quien se dedica a capacitar aspirantes para las pruebas de la UNAM, grafica desde hace años los resultados del examen y explica que en este 2026 notó que en los resultados para la carrera de Medicina, una de las más difíciles y demandadas, aumentaron las pruebas perfectas, y también aumentaron hasta 14 los exámenes con cero respuestas correctas.

“Mi sospecha o mi conclusión sería que justo esos puntajes tan bajos pues eran personas que estaban yendo con la intención de extraer las preguntas del examen. En redes sociales se habla mucho de cursos o empresas que mandan a sus profesores a tratar de extraer preguntas del examen. Muy raro que un puntaje fuera de cero aciertos”, explicó el profesor.

Maciel afirma que si los aspirantes hubieran tenido mejor formación académica, la media de aciertos se hubiera recorrido a la derecha, en cambio hubo dos crestas en su gráfica.

“Mi hipótesis es que un grupo se comportó como en el examen que se hacía presencial, tuvo el mismo comportamiento, el otro subgrupo, pues fueron quienes de alguna manera lograron burlar el sistema de la UNAM y tener algún tipo de asistencia durante el examen”, señaló.

En próximos días, se prevé que la UNAM presente los resultados del informe técnico sobre estas supuestas anomalías.

Por su parte Emilio Saldaña, “Pizu”, especialista en Tecnología aseguró:

“Los aciertos mayores a 100 puntos pasaron del 9% que es habitual a casi el 30%, el incremento en los resultados denota sin duda el uso de Inteligencia Artificial para justamente no solamente responder rápidamente y en tiempo y forma, sino hacerlo con un resultado que en muchos casos ha sido tan superior que nos tiene platicando al respecto de ello”

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el tema defendiendo la autonomía universitaria:

“Desde mi punto de vista, no es una falla de las autoridades universitarias o de quienes aplicaron el examen, sino a lo mejor no tomar en cuenta todo el desarrollo tecnológico que existe ahora con la Inteligencia Artificial para la aplicación de exámenes en línea. A todos los que aspiran a una institución de educación que tiene algún examen de admisión: pues a que no se haga ningún tipo de trampa”

Con información de Raymundo Pérez Arellano y Víctor Olvera.

LECQ