Desaparición de Adolescentes en Zona Metropolitana de Guadalajara, en Similares Circunstancias

Cinco adolescentes desaparecieron la semana pasada en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Tienen entre 14 y 17 años, todos desaparecieron en circunstancias similares.

Sus familias revisaron sus teléfonos y encontraron lo mismo: mensajes de reclutamiento del crimen organizado. Falsas promesas de empleo. Presión a través de redes sociales.

Es una situación que se ha documentado, reportado y denunciado pero que sigue ocurriendo en Jalisco.

Desde la zona de San Juan de Dios en Guadalajara hasta la Vicefiscalía Especializada en Personas Desaparecidas marcharon las familias de Jeremi Alejandro Villegas Anaya, de 14 años; Carlos Humberto Corona Corona, de 14 años; Dominic Gabriel Méndez Jiménez, de 15 años; Facundo Vidal Sánchez Sánchez, de 17 años; y Giovanni Natanael Flores Vázquez, de 17 años.

Todos desaparecieron entre el miércoles y viernes de la semana pasada en diferentes eventos en los municipios de Tonalá, Zapopan, Tlajomulco y El Salto.

Jeremi Alejandro Villegas Anaya fue visto por última vez el 15 de julio en Hacienda Real, Tonalá. Su madre asegura que fue a través de medios sociales que presionaron a su hijo, quien habría sido visto por última vez en la Nueva Central de Autobuses de Tlaquepaque, donde se ha documentado que el Cártel Jalisco Nueva Generación recluta a sus víctimas con falsas promesas de empleo.

Marisela Ayala Gallardo, madre de Jeremi, indicó:

“Me refieren que habían unas personas molestándolo por teléfono. Y que lo vieron con esas personas en la Central Nueva, en donde están los taxis amarillos, que ahí lo vieron platicando con esas personas y que mi hijo le decía a un amiguito que tiene que lo molestaban”

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Dominic Gabriel Méndez, desapareció el 15 de julio en el Zapote del Valle de Tlajomulco de Zúñiga cuando dijo saldría por una paleta. Tras revisar en su celular, sus padres se percataron que había sido contactado por el crimen organizado.

Gabriel Méndez, padre de Dominic, aseguró:

"Encontramos en sus redes sociales, pudimos meternos, tiene una invitación a hacer el reclutamiento"

Por su parte Mariana Jiménez, madre de Dominic, señaló:

"Si él se fue por su propia voluntad que se comunique, que le den la oportunidad, no vamos a hacer nada en contra de nadie, que nos lo regresen”

Ciclo de reclutamiento

Autoridades y académicos señalan que el reclutamiento no es un fenómeno nuevo y que incluso existe un ciclo de reclutamiento que involucra a jóvenes con varios años desaparecidos.

Rubén Ortega Montes, especialista en seguridad e investigador de la U de G, indicó:

"Estamos ante un fenómeno sui géneris, en el que las víctimas se vuelven victimarios, esto le sirve en demasía a la delincuencia organizada porque de esta manera forman sus estructuras, las profesionalizan, las tecnifican y las organizan"

Con información de N+.

LECQ