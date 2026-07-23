Seguridad

Desaparición de Adolescentes en Zona Metropolitana de Guadalajara, en Similares Circunstancias

Sus familias encontraron al revisar sus teléfonos, lo mismo: mensajes de reclutamiento del crimen organizado, falsas promesas de empleo

Familiares de adolescentes desaparecidos marcharon en Jalisco.Foto: N+

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Desaparición de jóvenes en Jalisco: familias encuentran mensajes de reclutamiento en sus teléfonos. Un fenómeno que continúa sin freno.

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