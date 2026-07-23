Internacional

HRW Señala que Equipo de Isaac del Toro Podría Lavar la Imagen de Emiratos Árabes Unidos

La organización pidió al UAE Team Emirates XRG tomar medidas para garantizar que su participación en las principales competencias ciclistas no sea utilizada para encubrir daños

HRWHRW dijo que envió una carta al equipo de ciclismo exponiéndole sus preocupaciones con el fin de desarrollar una estrategia "para mitigar los riesgos en materia de derechos humanos". Foto: Reuters.

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HRW insta al UAE Team Emirates a no ser cómplice de las violaciones de derechos humanos de Emiratos Árabes Unidos. ¿Cómo responderá el equipo ciclista?

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