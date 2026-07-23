HRW Señala que Equipo de Isaac del Toro Podría Lavar la Imagen de Emiratos Árabes Unidos

El equipo ciclista UAE Team Emirates corre el riesgo de contribuir al "lavado deportivo" (sportswashing) para limpiar la imagen del "grave historial" de derechos humanos de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), por la implicación del país del Golfo Pérsico en la guerra en Sudán, denunció este jueves la organización Human Rights Watch (HRW).

"Los principales patrocinadores del equipo son empresas estatales, y el equipo ha declarado abiertamente que su objetivo es representar a toda una nación, EAU", señaló HRW en un comunicado.

El señalamiento ocurre en un momento en que el equipo Emirates cuenta con dos ciclistas en el podio provisional del Tour de Francia, que concluye el 26 de julio: el líder, el esloveno Tadej Pogacar -que aspira a su quinto título en la carrera más importante del mundo por etapas-, y el tercero, el mexicano Isaac del Toro.

"Mientras Sudán vuelve a enfrentar un riesgo inminente de nuevas atrocidades, el equipo de ciclismo más destacado del mundo podría estar participando en el lavado deportivo de las terribles violaciones cometidas en Sudán, a menos que hable públicamente sobre los abusos de Emiratos", afirmó la investigadora sénior sobre EAU para HRW, Joey Shea.

La organización sostuvo que, "a pesar de las crecientes pruebas del apoyo militar" de EAU al grupo paramilitar sudanés Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), el equipo "exhibe prominentemente logotipos del gobierno emiratí en la carrera ciclista más importante del mundo".

"El equipo y sus patrocinadores deberían aprovechar esta gran plataforma (el Tour de Francia) para hablar públicamente sobre la relación de Emiratos con un grupo responsable de asesinatos masivos, violencia sexual generalizada y otras graves violaciones de derechos humanos en Sudán", agregó Shea.

Asimismo, la organización acusó a EAU de organizar eventos deportivos, de entretenimiento y culturales de alto perfil "para proyectar una imagen pública de apertura". E indicó que eso "contrasta con los esfuerzos del gobierno por evitar el escrutinio" de sus "violaciones sistemáticas" y generalizadas de los derechos humanos.

"Emiratos utiliza estos eventos para mejorar su imagen internacional, pese a mantener una política de tolerancia cero hacia la oposición interna y contribuir a abusos de derechos humanos en el extranjero", se añadió.

Miles de muertos

Durante más de tres años, numerosos informes de medios internacionales, expertos de la ONU y organizaciones de derechos humanos han documentado "repetidamente el flujo de armas, personal y otro tipo de apoyo desde EAU a las FAR", que luchan contra el Ejército sudanés desde abril de 2023 por el control del país.

Human Rights Watch acusó que el papel de Emiratos en ese conflicto "ha contribuido a una crisis humanitaria" que ha dejado más de 150 mil muertos, 14 millones de desplazados y más de 30 millones de personas necesitadas de ayuda humanitaria.

Asimismo, recordó la "severa advertencia" de Volker Türk, alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien el 18 de junio señaló el riesgo de nuevas atrocidades, mientras surgían informes de que las RSF estaban cercando la ciudad de El Obeid.

HRW afirmó que, durante los últimos 15 años, ha documentado la participación de Emiratos en conflictos extranjeros mediante el apoyo a fuerzas armadas locales acusadas de cometer abusos.

Recientemente, la organización concluyó que contratistas militares privados colombianos —presuntamente reclutados por una empresa con sede en Emiratos— pasaron por instalaciones militares emiratíes antes de ser enviados a Sudán para apoyar a las RSF.

A decir de HRW, eso es una evidencia de que Emiratos "ayuda o contribuye de forma significativa" a la capacidad de ese grupo para cometer crímenes de guerra.

Además, recordó que desde 2017, el UAE Team Emirates XRG recibe el respaldo de entidades estatales emiratíes. Ese año sumó como patrocinador a International Golden Group (IGG), cuya marca apareció en el uniforme del equipo desde 2021.

"International Golden Group fue mencionada en un informe de 2013 del Panel de Expertos sobre Libia del Consejo de Seguridad de la ONU, donde fue identificada como representante de las Fuerzas Armadas de Emiratos en una operación que permitió el envío de municiones a Bengasi, entonces bajo control del Ejército Nacional Libio", se apuntó.

¿Qué pide HRW?

Human Rights Watch pidió al UAE Team Emirates XRG "tomar medidas inmediatas" para garantizar que su participación en las principales competencias ciclistas no sea utilizada para "encubrir los daños asociados al gobierno de Emiratos", tanto dentro como fuera del país.

"El equipo tiene la responsabilidad de respetar los derechos humanos en todas sus operaciones, de acuerdo con los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que establecen que las empresas deben adoptar políticas específicas y realizar procesos de debida diligencia para identificar riesgos de contribuir a abusos contra los derechos humanos.

"Entre esos riesgos, añadió, puede estar el mejorar la reputación de un país de una manera que desvíe la atención de sus violaciones", se indicó.

HRW dijo que envió una carta al equipo de ciclismo exponiéndole sus preocupaciones con el fin de desarrollar una estrategia "para mitigar los riesgos en materia de derechos humanos", incluida la posibilidad de pronunciarse públicamente sobre las violaciones atribuidas a Emiratos.

"También preguntó si el equipo había aceptado alguna cláusula que limitara la libertad de sus empleados o ciclistas para hablar públicamente sobre esos abusos", se afirmó.

Pero el equipo no respondió.

Este jueves 23 de julio, el UAE Team Emirates XRG participará en la etapa 18 del Tour de Francia y es probable que su líder, Pogacar, obtenga su quinto título en la competencia, mientras que el mexicano Del Toro podría subir al podio como el más joven.

ASJ