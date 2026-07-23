Recalan Miles de Peces Muertos en la Bahía de Petempich, en Puerto Morelos, Quintana Roo

Miles de peces muertos recalaron en una franja de por lo menos un kilómetro en la Bahía de Petempich, en el municipio de Puerto Morelos en la zona centro de Quintana Roo.

Tras el recale, autoridades y científicos de universidades y centros de investigación, informaron que el fenómeno está relacionado con la descomposición del sargazo en el mar.

Anoxia

A esta condición se le conoce como anoxia, que es la privación total del oxígeno en los tejidos de las especies.

Al respecto Alejandro Bravo, asesor Técnico, Red del Sargazo del Gobierno de Quintana Roo, indicó:

"Una situación de anoxia, lo que significa que el agua se queda sin oxígeno, producto de toda la descomposición del sargazo mismo y al no haber oxígeno que respirar hay esa mortandad que acabamos de ver"

En lo que va del año esta es la tercera ocasión que ocurre una mortandad de peces en Quintana Roo, producto de la llegada histórica de sargazo en las costas del estado con volúmenes arriba de las 130 mil toneladas y que aún quedan en el mar.

"Comentaron de la CONAMP que es la tercera vez que pasa este suceso en esta temporada de sargazo y esta es la primera vez que se da cuenta la gente y lo reporta", señaló Bravo.

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La UNAM informó que esta mortandad de peces está relacionada con los efectos del calentamiento global sobre los ecosistemas marinos.

Los investigadores señalaron que además de peces, colonias de corales en la barrera arrecifal de Quintana Roo ha muerto o están enfermos por el exceso de sargazo.

La Secretaría Municipal de Medio Ambiente y Ecología de Quintana Roo informó que no se ha registrado mortandad en otros tramos de Puerto Morelos y exhortó a la población a no consumir el pescado que recaló.

Con información de Alejandro Sánchez.

LECQ