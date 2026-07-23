Cambio climático

Recalan Miles de Peces Muertos en la Bahía de Petempich, en Puerto Morelos, Quintana Roo

Autoridades y científicos de universidades y centros de investigación, informaron que el fenómeno se relaciona con la descomposición del sargazo en el mar

Miles de peces muertos recalaron en playas de Quintana Roo.Foto: N+

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Miles de peces muertos en la Bahía de Petempich, Quintana Roo, debido a la descomposición del sargazo.

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