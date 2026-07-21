Fausto se Convierte en Huracán: Trayectoria e Intensidad; ¿Representa Riesgo para México?

La Tormenta Tropical Fausto se convirtió esta noche en huracán, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Fausto se formó ayer domingo 19 de julio en el océano Pacífico, siendo el sexto ciclón con nombre de la temporada 2026 en esa cuenca, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se trata del primer huracán del Pacífico Norte oriental de la temporada de huracanes 2026.

¿En dónde se ubica huracán Fausto?

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, se ubica 1.200 kilómetros al suroeste del extremos sur de Baja California con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes.

"Se espera un fortalecimiento constante a rápido durante los próximos días, con Fausto pronosticado para acercarse a gran intensidad del huracán para el miércoles".

¿Representa un riesgo para México?

Ante el huracán Fausto se espera que las olas generadas lleguen al oeste costa de la península de Baja California el miércoles, y persistir durante un par de días.

"Es probable que estas marejadas causen peligro para la vida", indica el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

El próximo aviso sobre la intensidad y trayectoria de Fausto como huracán será durante la madrugada de este martes a las 2:00 horas.

El Servicio Meteorológico Nacional en México informó que esta noche, Fausto se intensificó a Huracán de categoría 1.

"Se encuentra en el océano Pacífico a más de mil km de Baja California Sur. No genera efectos en nuestro país".

Fausto podría convertirse en huracán de gran magnitud

El pronóstico de intensidad indica que Fausto se acercará a un huracán de gran magnitud e intensidad en aproximadamente 48 horas.

En tanto, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indica que después se espera una tendencia de debilitamiento gradual.

"Posteriormente, a medida que el ciclón se desplaza sobre aguas progresivamente más frías y en un entorno más seco y estable".

