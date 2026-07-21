Cambio climático

Fausto se Convierte en Huracán: Trayectoria e Intensidad; ¿Representa Riesgo para México?

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Fausto se convirtió esta noche en el primer huracán del Pacífico

Fausto se convierte en huracánCuartoscuro

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Fausto es el primer huracán del Pacífico 2026. Se aproxima a Baja California con vientos intensos. Conoce su trayectoria y riesgos.

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