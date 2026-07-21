Italia Quiere a Pep Guardiola como Entrenador para Volver a una Copa del Mundo

Sumergida en una profunda crisis de resultados, la Selección de Italia no quiere sumar su cuarta Copa del Mundo sin asistir. Por ello es que está en busca de un entrenador de prestigio que le ayude a retomar el nivel y el camino al Mundial de la FIFA. Y el nombre que resalta en la agenda es el de Pep Guardiola.

Como se sabe, Italia no ha tenido buenas actuaciones en las rondas clasificatorias desde hace años, así que se quedó sin boleto para los Mundiales de Rusia 2018, Qatar 2022 y México-EUA-Canadá 2026.

En el intento han fracasado técnicos como Gian Piero Ventura, Roberto Mancini y Gennaro Gattuso, todos italianos. Así que los responsables de la Federación han decidido apostar por un entrenador de prestigio, aunque sea de otra nacionalidad, para que recomponga el camino.

Considerado el mejor entrenador a nivel de clubes en la actualidad, Pep Guardiola es el hombre que está en la lista de Italia como prioridad. Fuentes deportivas señalan que la Federación Italiana de Futbol (FIGC) ya tuvo un acercamiento con el timonel español.

Sin embargo, también trascendió que Guardiola no está disponible por el momento. Y es que apenas hace un mes hizo oficial su salida del Manchester City, con el argumento de que se iba a tomar un año sabático y que no quería saber nada del futbol.

Además, hay otros clubes y selecciones que tienen interés en fichar al extimonel del Barcelona, Bayern Munich y Manchester City. Entre ellos se habla de Bélgica y Países Bajos, aunque Italia está dispuesta a esperar a que Guardiola salga de su retiro temporal. Si ya esperaron tantos años sin una Copa del Mundo, 12 meses más no son nada.

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Subastarán objetos de oficina de Guardiola en el Manchester City, como su silla

Este día trascendió que varios objetos de la oficina del entrenador Pep Guardiola, ⁠entre los que se incluyen su chaqueta de entrenamiento, su silla, una lámpara, un juego de tazas de café, algunos adornos y ​su colección de inciensos, saldrán a subasta por internet. El anunció ‌lo hizo el propio Manchester City este lunes 20 de julio.

Pep Guardiola dejó el City al final de la pasada temporada, luego de llevarlo a conquistar seis títulos de la Premier League durante la ⁠década que estuvo al frente del equipo, además de una Champions League y un Mundial ‌de Clubes.

A propósito de la subasta el City ha compartido un ‌enlace a una vista de 360 ⁠grados de la oficina del técnico español, en la que se muestran los artículos a la venta.

La colección también incluye ​un ​balón decorado ‌con ilustraciones ‌que conmemoran el camino de Erling Haaland hasta los 100 goles en la Premier League, firmado por el propio jugador. El artículo ya ha recibido ​una oferta de más de 3,000 dólares y la subasta finaliza el domingo.

El silbato ‌de entrenamiento ‌de Guardiola está a la venta, junto con fotografías enmarcadas, entre las que se incluye una en la que el entrenador español posa delante de los trofeos.

Su juego de adornos, que incluye dos tortugas de cerámica y una ‌estrella pintada, ha recibido una primera oferta de 111 euros.

Hay que recordar que el Manchester City ha ⁠elegido al italiano Enzo Maresca como su nuevo entrenador y comenzará su camino en la ​Premier ​League en ​casa ‌contra el Bournemouth el 23 ​de agosto.

Con información de N+