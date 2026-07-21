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Italia Quiere a Pep Guardiola como Entrenador para Volver a una Copa del Mundo

La Selección de Italia, que no ha clasificado a las tres Copas del Mundo recientes, quiere salir de su crisis de la mano del técnico Pep Guardiola. Esto es lo que sabemos

Pep Guardiola es el mejor entrenador de clubes en la actualidadPep Guardiola es el mejor entrenador de clubes en la actualidad, pero le falta triunfar con una Selección nacional. Foto: Reuters

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Pep Guardiola, el entrenador más deseado, podría ser la clave para que Italia regrese al Mundial. Aunque está en un descanso, la FIGC mantiene la esperanza. ¿Será posible este fichaje?

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