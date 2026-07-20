¿El Mundial de 2030 Tendrá 64 Equipos? Presidente de la CONMEBOL Confirma Aumento de Selecciones

Hace apenas unos días, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reveló que se estaba analizando de forma seria expandir el torneo a 64 selecciones participantes de cara a la edición del Centenario en 2030. Sin embargo, este lunes 20 de julio el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, confirmó los indicios.

Infantino, en una entrevista concedida al medio suizo Bluewin, fue contundente respecto a la propuesta que originalmente presentaron precisamente varios líderes de la CONMEBOL en septiembre de 2025. "Un torneo de 64 equipos es definitivamente un tema que será examinado y discutido en los comités pertinentes después de este Mundial", afirmó.