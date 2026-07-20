Deportes

¿El Mundial de 2030 Tendrá 64 Equipos? Presidente de la CONMEBOL Confirma Aumento de Selecciones

Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, reveló que la próxima edición de la Copa del Mundo tendrá 64 equipos

Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOLFoto: Getty Images
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