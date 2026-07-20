¿El Mundial de 2030 Tendrá 64 Equipos? Presidente de la CONMEBOL Confirma Aumento de Selecciones
Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, reveló que la próxima edición de la Copa del Mundo tendrá 64 equipos
Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, reveló que la próxima edición de la Copa del Mundo tendrá 64 equipos
Hace apenas unos días, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reveló que se estaba analizando de forma seria expandir el torneo a 64 selecciones participantes de cara a la edición del Centenario en 2030. Sin embargo, este lunes 20 de julio el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, confirmó los indicios.
Infantino, en una entrevista concedida al medio suizo Bluewin, fue contundente respecto a la propuesta que originalmente presentaron precisamente varios líderes de la CONMEBOL en septiembre de 2025. "Un torneo de 64 equipos es definitivamente un tema que será examinado y discutido en los comités pertinentes después de este Mundial", afirmó.
La FIFA recientemente amplió la cantidad de equipos participantes para el Mundial de 2026 y, en el formato actual de 48 selecciones, tuvimos el torneo más grande de la historia con 104 partidos. Infantino catalogó la edición de 2026 como un "éxito al 100 por ciento", enfatizando que el nivel futbolístico global se ha equiparado notablemente.
Cuando habló sobre la posibilidad de aumentar a 64 la cantidad de selecciones para 2030, el presidente de la FIFA dijo que "todas las naciones deberían poder soñar con participar en la Copa del Mundo. Se puede apreciar que la calidad de los equipos es altísima, y cada vez es mayor en todo el mundo". "Si no le das a los países más pequeños la oportunidad de participar, carecerán del incentivo para seguir mejorando", argumentó.
A través de una publicación en redes sociales, Alejandro Domínguez confirmó lo que era un secreto a voces: el Mundial de 2030 contará con 64 equipos. "¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos", escribió el presidente de la CONMEBOL.
Recordemos que en 2030 se cumplirán 100 años de la primera Copa del Mundo y aunque España, Portugal y Marruecos serán los tres países sede principales, se confirmó que Argentina, Uruguay y Paraguay, también albergarán partidos de esa edición.