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Habrá Sanciones por Riña al Final del Partido Atlético San Luis vs Cruz Azul

Luego de que La Máquina remontó una desventaja de dos goles y venció 3-2 al San Luis, hubo una bronca al final del juego

San Luis y Cruz Azul se enfrentaron el viernes 17 de julio en la capital potosinaSan Luis y Cruz Azul se enfrentaron el viernes 17 de julio en la capital potosina: Foto: Atlético de San Luis

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Tras la remontada de Cruz Azul 3-2 ante San Luis, se desata una bronca al final del partido. El club potosino anuncia sanciones. ¿Qué medidas se implementarán para evitar futuros incidentes?

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