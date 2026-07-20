Habrá Sanciones por Riña al Final del Partido Atlético San Luis vs Cruz Azul

Luego del partido San Luis vs Cruz Azul, que se jugó en el Estadio Alfonso Lastras, se desató una riña. Debido a ello, este lunes 20 de julio se dio a conocer que el club potosino sancionará a los involucrados en la bronca. Esto es lo que sabemos.

Como se recordará, La Máquina visitó al Atlético San Luis el pasado viernes 17 de julio en la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026. Los locales iban ganando 2-0 al minuto 50, pero el equipo cementero logró remontar la desventaja para ganar el partido.

Con goles de Salles-Lamonge (al minuto 46) y Rafa Llorente (al 50’), el Atlético San Luis parecía encaminarse a una victoria sobre el vigente campeón de la Liga MX. Sólo que el Cruz Azul logró una voltereta de campeón con un gol del “Toro” Fernández (min. 63) y doblete de Jeremy Márquez (81’ y 93’).

La remontada del equipo celeste caló hondo en la afición local, pero no todos lo tomaron con calma. Hubo un sector de aficionados que al salir del Estadio Alfonso Lastras desquitó su coraje a golpes, así que se suscitó una riña que causó pánico entre el resto de los asistentes.

San Luis vs Cruz Azul: ¿Qué sanciones y medidas tomarán contra involucrados en riña?

Debido a ello, la directiva del Atlético San Luis emitió un comunicado este lunes 20 de julio para expresar su rechazo a los hechos y anunciar que habrá sanciones:

“El Club Atlético de San Luis informa que, tras los hechos ocurridos en las inmediaciones del Estadio, al término del partido entre nuestro equipo y el Club de Futbol Cruz Azul, correspondiente a la jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, se llevaron a cabo las siguientes acciones”:

En coordinación con el personal de seguridad del estadio, se identificó plenamente a las personas involucradas en el altercado

Se aplicarán las medidas disciplinarias y sanciones correspondientes, con el objetivo de prevenir que se repitan incidentes de esta naturaleza.

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En el mismo sentido, dejó en claro que condena “cualquier manifestación de violencia dentro y en las inmediaciones de nuestro estadio. Nuestras acciones continuarán encaminadas a mejorar la experiencia de todas las personas que asisten al inmueble y a promover un ambiente seguro, respetuoso y de sana convivencia”.

Por último, indicó que “el personal del club, en coordinación con las autoridades y los servicios externos de seguridad, mantendrá como prioridad la integridad y el bienestar de todos los asistentes” en cada partido como local.

El Atlético San Luis volverá a jugar en su estadio el viernes 31 de julio, cuando reciba en la Jornada 3 a los Xolos de Tijuana. Porque en la segunda fecha le toca vistar a los Tigres de la UANL.

Con información de N+