Entró la Canícula a México: Cuáles son los Cambios Esperados del 20-26 de Julio y Cuándo Termina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que ha entrado la canícula 2026 a México, debido a que algunas regiones del país presentan un patrón estacional relacionado con las afectaciones que este fenómeno genera año con año, pero ¿cuánto dura? ¿Cuáles son los cambios esperados en la semana del 20 al 27 de julio? En N+ te damos a conocer los detalles.

Previamente te hemos dado a conocer las fechas y estados donde el termómetro rebasará los 40 °C, debido al inicio de la canícula, que ya deja los primeros efectos de su temporada en México.

Y es que los efectos de los fenómenos meteorológicos han comenzado a cruzarse los últimos días: el Niño llega con más intensidad, mientras que se ha formado la tormenta tropical Bertha en el Atlántico.

¿Cuáles son las afectaciones en el clima por la canícula del 20 al 26 de julio de 2026?

De acuerdo con el SMN de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la canícula es un fenómeno climático conocido también como sequía de medio verano o sequía intraestival, que se caracteriza por una disminución de la nubosidad y las lluvias, lo que propicia un incremento en la sensación térmica debido a la mayor incidencia de radiación solar.

Además, en este periodo hay calentamiento excesivo del aire, cielos despejados y baja precipitación.

Del martes 21 al miércoles 22 de julio de 2026 se pronostica que persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio mexicano, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán.

En cuanto al pronóstico del tiempo del miércoles 22 al viernes 24 de julio 2026, el SMN señala que se prevé un incremento de las temperaturas sobre la mayor parte del territorio mexicano, persistiendo el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en Baja California y Sonora. Asimismo, a partir del miércoles inicia una onda de calor en zonas de Baja California (noreste y centro), Baja California Sur (centro y sur), Sonora y Sinaloa (norte).

Existen recomendaciones para prevenir posibles efectos negativos de la canícula a la salud. Entre ellas: mantener la hidratación, usar protección solar, evitar exposición al sol y actividades a la intemperie entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, así como y usar sombrillas, gorras o sombreros.

¿Cuánto dura la canícula en México?

La canícula es un fenómeno climático que anualmente se presenta en diversas regiones de México entre los meses de julio y agosto debido a que las lluvias disminuyen, al mismo tiempo que se dan altas temperaturas.

La duración de la canícula en México es de aproximadamente 40 días. Regularmente, inicia durante la última quincena de julio y termina a finales de agosto.

Cabe recordar que en México, los estados que sufren mayor afectación por la canícula son los siguientes:

Campeche.

Colima.

Chiapas.

Guerrero.

Hidalgo.

Michoacán.

Morelos.

Nuevo León.

Oaxaca.

Puebla.

Quintana Roo.

San Luis Potosí.

Tabasco.

Tamaulipas.

Tlaxcala.

Veracruz.

Yucatán.

Mapa de estados más y menos afectados por la canícula en México. Foto: Centro Nacional de Prevención de Desastres

DMZ