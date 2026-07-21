Pronóstico del tiempo

Entró la Canícula a México: Cuáles son los Cambios Esperados del 20-26 de Julio y Cuándo Termina

El SMN determinó que algunas regiones de México ya presentan un patrón estacional asociado a la canícula 2026; conoce cuáles son las afcetaciones previstas y cuándo terminaría este fenómeno.

Efectos de la canícula en MéxicoYa entró la canícula 2026 a México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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