Pronóstico del tiempo

Mapa del Calor: Lista de Estados Donde Termómetro Rebasará los 40 Grados por la Canícula 2026

Se anticipan dos jornadas sofocantes para el inicio de semana con temperaturas de hasta 45 °C en algunos estados, en medio de un periodo caracterizado por la disminución de las lluvias.

Llegó la canícula y volvió el calor. Foto: CuartoscuroLlegó la canícula y volvió el calor. Foto: Cuartoscuro

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