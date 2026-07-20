Mapa del Calor: Lista de Estados Donde Termómetro Rebasará los 40 Grados por la Canícula 2026

El verano avanza en México y la canícula comienza a sentirse con fuerza en gran parte del territorio nacional. De acuerdo con el pronóstico meteorológico oficial, durante el lunes 20 y martes 21 de julio, varios estados del norte y del noroeste experimentarán condiciones de extrema radiación y temperaturas que superarán la barrera de los 40 °C, e incluso rozarán los 50 °C en zonas específicas.

La canícula es un fenómeno climático estacional que ocurre en pleno verano. A diferencia de lo que suele pensarse, no es solo un "pico de calor", sino un periodo de aproximadamente 40 días en el cual se registra una disminución o ausencia temporal de lluvias y un aumento en la temperatura ambiental.

El fenómeno se produce cuando los vientos alisios soplan con mayor intensidad desde el este, impidiendo la formación de nubosidad sobre el océano. Al mismo tiempo, el desplazamiento e intensificación de un sistema de alta presión (anticiclón) genera cielos despejados. Sin nubes que tapen la radiación solar, el aire se calienta de forma drástica y se reducen los acumulados de precipitación.

Habitualmente, la canícula arranca durante la primera mitad de julio, después del primer pico de precipitaciones de junio, y suele extenderse hasta finales de agosto o los primeros días de septiembre, cuando el ciclo de lluvias vuelve a estabilizarse en el país.

Mapa de Calor en México. Foto: Conagua

Aquí la distribución del termómetro a lo largo del país para el inicio de esta semana:

Lunes 20 de Julio

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

De 40 a 45 °C: Sonora (noroeste), Sinaloa (norte y centro), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste y centro).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Guanajuato (noreste), Querétaro (norte) e Hidalgo (norte).

Martes 21 de Julio

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

De 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro), Sonora, Sinaloa, Chihuahua (noreste), Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

De 35 a 40 °C: Durango, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte) e Hidalgo (norte).

Recomendaciones de protección civil

Ante las temperaturas extremas, las autoridades recomiendan: