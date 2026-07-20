¿Cuáles son las Calles que se Inundan en Nogales, Sonora? Lista de Zonas Peligrosas por Lluvias

La Unidad de Protección Civil y la Policía Municipal emitieron un comunicado preventivo a la población de Nogales ante el pronóstico de lluvias, las cuales podrían generar corrientes y arroyos en la ciudad, como los registrados en días recientes.

Se pidió a la comunidad evitar cruzar o circular por las siguientes avenidas, las cuales han registrado acumulación de agua.

Avenidas y Calles:

Tecnológico

5 de febrero

Jesús García

Orizaba

5 de mayo

Reforma

Abraham Zaied

Del Pino

Nuevo Nogales

Jesús Barboza

Buenos Aires

Héroes

Prolongación Obregón

Esta alerta también contempla la Prolongación Obregón, los bulevares Nogales 200, El greco y del Ensueño La recomendación principal si no es necesario salir, permanecer en casa, no intentar cruzar calles con acumulaciones de agua, ya sea a pie o en vehículo, pues la corriente puede arrastrarlo en cuestión de minutos.

Bulevares:

Nogales 200

El Greco

Del Ensueño

Ante cualquier emergencia, llamar al número de emergencias 9-1-1. La Unidad también solicitó el apoyo en beneficio de las familias damnificadas, con la donación de artículos de limpieza, como cloro, detergente, desinfectante, escobas, trapeadores, cubetas, guantes, bolsas para basura, jaladores y cepillos.