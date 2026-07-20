Sociedad

¿Cuáles son las Calles que se Inundan en Nogales, Sonora? Lista de Zonas Peligrosas por Lluvias

Estas son las calles más peligrosas para transitar en Nogales, Sonora durante fuertes lluvias.

Lista de Calles Que se Inundan Cuando Llueve en Nogales, SonoraFoto: N+

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Protección Civil alerta: Nogales enfrenta lluvias fuertes. Evita calles como Jesús García y Reforma. Si no es necesario, quédate en casa y mantente seguro.

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