Pronóstico del tiempo

Próximos 4 Días de Lluvias Muy Fuertes en Estos Estados; Se Acerca Nueva Onda Tropical

Conoce aquí detalles de los fenómenos meteorológicos que afectarán México esta semana

Fuerte lluvia azota Chilpancingo, Guerrero, en septiembre 2017. Foto: Cuartoscuro | ArchivoFuerte lluvia azota Chilpancingo, Guerrero, en septiembre 2017. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Lluvias muy fuertes y riesgos de inundaciones en México. Infórmate sobre los estados afectados y las recomendaciones de protección civil para evitar daños. ¡No te lo pierdas!

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