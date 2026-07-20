Próximos 4 Días de Lluvias Muy Fuertes en Estos Estados; Se Acerca Nueva Onda Tropical

¡Toma precauciones! El monzón mexicano y varios fenómenos meteorológicos más ocasionarán cuatro días de lluvias muy fuertes en varios estados de la República Mexicana, de acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además, esta misma semana ingresará a territorio nacional una nueva onda tropical, lo que reforzará la posibilidad de precipitaciones de variada intensidad.

Aquí te damos a conocer la lista de estados que serán afectados por lluvias, descargas eléctricas y posible caída de granizo, para que tomes precauciones y evites daños.

Fenómenos meteorológicos afectan México

De acuerdo con el SMN, organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el país es afectado actualmente por varios fenómenos meteorológicos:

El monzón mexicano en el noroeste de México.

Canales de baja presión en el interior del territorio nacional.

Circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera.

Divergencia.

Esos sistemas “mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana, con posible caída de granizo en estados del norte, occidente y centro del país”, advirtió.

Pero adicionalmente, dio a conocer que la onda tropical número 20 se aproximará e ingresará a la península de Yucatán y el sureste mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias en dichas regiones.

El Meteorológico Nacional alertó que las lluvias fuertes y muy fuertes podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

4 días de lluvias en México

Esta es la lista de estados que tendrán lluvias los siguientes días, de acuerdo con el SMN:

Lunes 20 de julio:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Sonora (este y sureste) y Chihuahua (centro, oeste y suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sinaloa (norte) y Durango (noroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California Sur (sur), Zacatecas (oeste), Nayarit (norte y este), Jalisco (oeste, centro y sur), Colima, Guanajuato (centro y sur), Michoacán (norte, centro y este), Guerrero (oeste y costa), Estado de México (oeste y centro) y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Nuevo León y Tamaulipas.

Martes 21 de julio:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Sonora (este y noreste) y Chihuahua (oeste y noroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sinaloa (norte), Nayarit (este), Jalisco (oeste), Michoacán (centro y sur), Colima, Estado de México (suroeste), Morelos, Puebla (oeste), Veracruz (sur), Guerrero (centro, este y costa), Oaxaca (oeste y suroeste) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos : Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Tabasco.

Miércoles 22 de julio:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Jalisco (oeste) y Colima.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Sonora (este), Sinaloa (sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y suroeste), Nayarit (norte y centro), Michoacán (este, centro y oeste), Guerrero (centro y oeste), Oaxaca (norte y este), Puebla (norte, este y sureste), Veracruz (centro) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos : Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Lluvias aisladas: Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Jueves 23 de julio:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Nayarit (sur) y Jalisco (oeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Sonora (norte, centro y sureste), Sinaloa (norte), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Colima, Michoacán (oeste), Guerrero (este), Oaxaca (oeste), Veracruz (sur) y Chiapas (costa y sur).

Intervalos de chubascos: Tamaulipas, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Lluvias aisladas: Baja California, Baja California Sur, Hidalgo y Tlaxcala.

Recomendaciones

Ante lluvias en el país, la Comisión Nacional de Protección Civil ha emitido recomendaciones a la ciudadanía para evitar afectaciones, entre ellas:

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.

Extremar precauciones ante vientos fuertes.

Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.

Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

SPB