Llamado a la Población por Inundaciones: Lista de Estados donde Se Esperan Lluvias Fuertes Hoy

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones ante el riesgo de inundaciones por las lluvias fuertes que se esperan hoy, 20 de julio de 2026.

En un comunicado, advirtió sobre el pronóstico de precipitaciones persistentes este lunes y señaló que la saturación actual de los suelos en diversas regiones de México incrementa significativamente el riesgo de inundaciones, encharcamientos severos y deslizamientos de ladera.

Aquí te informamos en dónde se esperan lluvias, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Lista de estados donde se prevén lluvias

Esta es la lista de estados donde se esperan precipitaciones de variada intensidad hoy:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 mm : Este y sureste de Sonora, y en el centro, oeste y suroeste de Chihuahua.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm : Norte de Sinaloa y noroeste de Durango.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm : Zonas específicas de Baja California Sur, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Morelos.

Intervalos de chubascos de 5 a 25 mm : Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Baja California, Nuevo León y Tamaulipas.

Recomendaciones ante lluvias

En un comunicado, la CNPC recomendó a los habitantes de comunidades cercanas a cuerpos de agua y laderas a extremar precauciones, mantenerse informados por canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

Llamó a la población a evitar cruzar corrientes de agua, vados o zonas inundadas, ya que la fuerza del flujo puede arrastrar vehículos y personas.

Además, a quienes habitan en zonas de laderas o terrenos inestables, reiteró el llamado a permanecer alertas por posibles deslizamientos y ante cualquier señal de riesgo como ruidos inusuales o grietas en el terreno, evacuar de manera inmediata hacia zonas seguras designadas por las autoridades locales.

“Es fundamental contar con una mochila de emergencia que contenga documentos oficiales protegidos en bolsas plásticas, linterna, radio con pilas, agua potable y botiquín de primeros auxilios”, recordó.

La Comisión añadió que “la prevención es la herramienta más eficaz para mitigar riesgos, reducir daños y proteger la integridad física de las familias”.

SPB