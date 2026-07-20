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Llamado a la Población por Inundaciones: Lista de Estados donde Se Esperan Lluvias Fuertes Hoy

Conoce aquí los estados que serán afectados por lluvias de diversa intensidad este lunes

Intensa lluvia sorprende a habitantes de CDMX el 12 de julio 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoIntensa lluvia sorprende a habitantes de CDMX el 12 de julio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Lluvias intensas en varios estados de México este lunes. Protección Civil advierte sobre riesgos de inundaciones. Conoce las zonas afectadas y cómo protegerte.

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