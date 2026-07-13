¿Por Qué Sería Mejor No Usar Paraguas durante Tormenta Eléctrica? Esto Debes Hacer

Conoce aquí las recomendaciones de las autoridades para evitar daños por las lluvias en México

Personas se resguardan de las lluvias en la Alameda Central, CDMX, el 7 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoPersonas se resguardan de las lluvias en la Alameda Central, CDMX, el 7 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Protege tu seguridad en tormentas: evita espacios abiertos y objetos metálicos. Aprende qué hacer según la CNPC para enfrentar lluvias y vientos fuertes en México.

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