¿Por Qué Sería Mejor No Usar Paraguas durante Tormenta Eléctrica? Esto Debes Hacer

Ante los riesgos por las recientes lluvias, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió recomendaciones para evitar daños, especialmente cuando la población se encuentra al aire libre durante tormentas o descargas eléctricas.

Entre ellas están las relacionadas con el uso de paraguas, que podría causar lesiones en ciertos casos. Aquí te brindamos los detalles dados a conocer por los expertos. ¡Toma nota!

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Cuidado durante lluvias y vientos fuertes

En un comunicado, la CNPC, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló la importancia de fortalecer la cultura de la prevención y el autocuidado en esta temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026.

Ante las fuertes precipitaciones y rachas de viento, recomendó lo siguiente:

No cruzar ríos, arroyos o zonas con corrientes de agua, ya que la fuerza del caudal puede arrastrar personas o vehículos.

Asegurar techos, ventanas y objetos que puedan desprenderse por la fuerza del viento.

Mantener libres de basura las alcantarillas y los desagües para prevenir encharcamientos.

¿Por qué usar paraguas puede ser riesgoso?

La dependencia federal comentó que durante tormentas eléctricas, la primera recomendación es resguardarse en un lugar seguro y evitar permanecer en espacios abiertos.

“Es importante mantenerse alejado de árboles, postes de energía eléctrica, torres de comunicación y otras estructuras metálicas de gran altura, ya que pueden atraer descargas eléctricas”, advirtió.

Pero en caso de que la gente se encuentre al aire libre durante la caída de rayos, es importante evitar el contacto con objetos conductores.

Éstos pueden ser cercas de alambre o mallas ciclónicas, herramientas de metal e incluso los paraguas con punta metálica.

Sobre estos últimos, comentó que con frecuencia causan lesiones a las personas al transmitir la corriente de una descarga.

Otro consejo de la CNPC en estos casos es buscar refugio de inmediato en una construcción sólida hasta que las condiciones meteorológicas mejoren.

Protocolos de respuesta y monitoreo

La CNPC añadió que ante el pronóstico de lluvias constantes, los tres órdenes de gobierno reforzarán los protocolos de respuesta y monitoreo en todo el país.

Indicó que se mantendrán las acciones coordinadas para brindar atención oportuna a la población ante cualquier emergencia.

Y en caso de una situación de riesgo, recomendó a la ciudadanía comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia de la localidad.

Finalmente, exhortó a la gente a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y a seguir las indicaciones de Protección Civil de su localidad.

SPB