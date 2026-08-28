Helicóptero en el que Viajaba Gobernador de Chiapas Realiza Maniobra para Evitar Accidente

El gobernador constitucional de Chiapas, Eduardo Ramírez, informó que la aeronave en la que se trasladaba tuvo que realizar una maniobra evasiva luego de un cruce de aves y condiciones de baja visibilidad durante un vuelo de trabajo hacia el municipio de Pantepec.

Según relató el mandatario, viajaba acompañado del Gabinete de Infraestructura, Comunicación Social y Atención Ciudadana, como parte de su agenda habitual para llevar obras de infraestructura —aulas, agua potable y caminos— a las zonas más apartadas del estado.

"Un cruce de aves y la poca visibilidad nos obligó a cambiar de dirección", señaló Ramírez, quien destacó la destreza y profesionalismo de los pilotos, cuya intervención permitió salvaguardar la vida de los tripulantes y evitar un percance mayor.

Tras el incidente, el gobernador compartió un mensaje reflexivo en sus redes sociales: "Nuestro paso por la vida es fugaz, avanza de manera vertiginosa y no nos damos cuenta de que el día a día se nos va segundo a segundo; se consume el mayor bien inmaterial que es el tiempo que pasamos en esta vida".

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