Accidentes

Helicóptero en el que Viajaba Gobernador de Chiapas Realiza Maniobra para Evitar Accidente

Eduardo Ramírez viajaba acompañado de su Gabinete de Infraestructura, Comunicación Social y Atención Ciudadana, como parte de su agenda habitual

Los pilotos de la aeronave evitaron una colisión. Foto: Gobierno de ChiapasLos pilotos de la aeronave evitaron una colisión. Foto: Gobierno de Chiapas

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+