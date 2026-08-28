Dos Sujetos Fueron Detenidos en Posesión de una Pistola en Tehuacán, Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) acreditó ante el juez la responsabilidad penal de Álvaro ‘N’ y José ‘N’ en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en el municipio poblano de Tehuacán.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Puebla aportó ante la autoridad judicial elementos de prueba que demostraron que personal de la Policía Municipal detuvo a los dos sujetos en la demarcación antes mencionada, y les aseguraron una pistola abastecida con siete cartuchos útiles al calibre y un vehículo.

Tras la puesta a disposición, el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) obtuvo de la autoridad judicial una pena de cuatro años de prisión contra cada uno de los detenidos y el pago de una multa de 80 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalentes a nueve mil 384 pesos.

Obtiene #FGR sentencia de cuatro años de prisión contra dos personas por portación de arma de fuego en #Tehuacán. https://t.co/kHrwOnCcC4 pic.twitter.com/cfTR4K4Wrz — Puebla (@FGR_Pue) August 28, 2026

La FGR en el estado de Tlaxcala obtuvo del juez de Control, auto de vinculación a proceso contra Alfredo ‘N’, por su probable participación en el delito de portación de arma de fuego sin licencia.

En recorridos de seguridad y vigilancia sobre la Vía Corta a la altura del municipio de La Magdalena Tlaltelulco, elementos de la Guardia Nacional se percataron de que, un vehículo transitaba en sentido contrario y portaba luces tipo estrobos, por lo que le marcaron el alto para realizar una infracción administrativa.

Obtiene #FGR vinculación a proceso contra una persona detenida con un arma de fuego en #Tlaxcala. https://t.co/rdDtaWx7mu pic.twitter.com/pgo1pPradk — Tlaxcala (@FGR_Tlax) August 28, 2026

Al momento de la detención, las autoridades aseguraron un arma de fuego abastecida con cinco cartuchos útiles, de la que dijo no contar con la licencia correspondiente para su portación, por lo que fue puesto a disposición del agente del MPF.

Una vez obtenidos los datos de prueba correspondientes, el MPF, adscrito a la FECOR, logró la vinculación a proceso contra Alfredo ‘N’, y un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Con información de N+

GMAZ