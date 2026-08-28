Seguridad

Dos Sujetos Fueron Detenidos en Posesión de una Pistola en Tehuacán, Puebla

Álvaro 'N' y José 'N' fueron arrestados mientras se trasladaban en un vehículo portando una pistola abastecida con siete cartuchos útiles.

Sentenciados Álvaro N José N Posesión Ilícita Arma de Fuego Pistola Tehuacán PueblaSentencian a Dos Sujetos por Posesión Ilícita de Arma de Fuego en Tehuacán, Puebla. Foto: N+ | Ilustrativa

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Dos sujetos capturados en Tehuacán con arma de uso exclusivo militar. Condenados a 4 años de cárcel. Descubre cómo la FGR logró esta sentencia.

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