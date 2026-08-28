Capturan a Dos Hombres Minutos Después de Robar un Vehículo en Puebla

La Comandancia de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Puebla dio a conocer la detención de dos hombres y el aseguramiento de un vehículo con reporte robo en el municipio de Esperanza.

La acción se llevó acabo por parte de integrantes de dicha dependencia en coordinación con el Ejército Mexicano, la Armada, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República (FGR).

Derivado a las labores de vigilancia y prevención del delito correspondientes al 'Plan Cero Robos' que se ejecutaba en el municipio de Esperanza, se logró ubicar a dos personas que conducían la unidad que minutos antes había sido robada de su propietario.

Gracias al reporte oportuno, las autoridades de seguridad lograron identificar el vehículo antes de que fuera trasladado a un sitio desconocido.

Los dos hombres detenidos y la unidad quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) con sede en Ciudad Serdán perteneciente a Puebla, para que continúen las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar la situación jurídica de los imputados.

Dos detenidos por robo de vehículo en Puebla. Foto: Defensa Marina Seguridad

De acuerdo a las autoridades, este operativo se realizó con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, como parte de las acciones para preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad poblana.

Cabe destacar que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional han logrado la detención de 51 mil 845 personas y el aseguramiento de 47 mil 978 vehículos reportados como robados durante la presente administración.

Estos operativos debilita a las estructuras criminales dedicadas al robo de unidades; para denunciar este tipo de ilícitos debes de acudir al Ministerio Público Especializado en Robo de Vehículos de la Fiscalía de Puebla o bien, realizarlo en su plataforma digital.

Un reporte oportuno al 9-1-1 puede ayudar a la localización de las unidades sustraídas por lo que es importante tender a la mano la información necesaria.

Con información de N+

MCS