Seguridad

Capturan a Dos Hombres Minutos Después de Robar un Vehículo en Puebla

La Guardia Nacional en colaboración de otras instancias, logró la detención de los masculinos en el municipio de Esperanza luego del reporte de sustracción.

Guardia Nacional frustra robo en Esperanza, Puebla.Dos hombres detenidos en Esperanza por robo de vehículo. Foto: Defensa Marina Seguridad

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Frustran robo de vehículo en Esperanza, Guardia Nacional logra detención de dos sujetos y la recuperación de la unidad.

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