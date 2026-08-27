Medio Ambiente

Aseguran 300 Troncos Presuntamente Ilegales en Puebla; Hay Cuatro Detenidos

La materia forestal clandestina fue localizada y decomisada en el Pueblo Mágico de Tlatlauquitepec, en la Sierra Nororiental poblana.

Cuatro Detenidos 300 Troncos Pino 131 Costales Carbón Asegurados Oriental Tlatlauquitepec PueblaDetienen a Cuatro Sujetos en Posesión de Carbón y Troncos Clandestinos en Dos Municipios de Puebla. Foto: X @SSPGobPue

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La SSP de Puebla refuerza su lucha contra el crimen ambiental: 300 troncos y 131 costales de carbón decomisados. Cuatro detenidos en Tlatlauquitepec y Oriental. Infórmate sobre esta intervención.

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