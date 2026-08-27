Aseguran 300 Troncos Presuntamente Ilegales en Puebla; Hay Cuatro Detenidos

Derivado del reforzamiento de los patrullajes para inhibir delitos contra la biodiversidad, en distintos puntos de la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla detuvo a cuatro hombres que se encontraban en posesión ilegal de 300 troncos de madera y 131 costales de carbón vegetal.

En el municipio de Oriental, la Policía Estatal Forestal logró la detención de Roberto ‘N’, de 20 años y de Luis ‘N’, de 24 años, quienes no lograron acreditar la procedencia de 61 costales de carbón vegetal con un peso total de mil 400 kilogramos.

En otro punto de esta demarcación, también fue detenido Yeisson ‘N’, de 23 años, cuando trasladaba a bordo de una camioneta más de 70 bultos de carbón vegetal sin los permisos correspondientes.

👮‍♂️👮En Oriental y Tlatlauquitepec, la Policía Estatal Forestal detuvo a cuatro hombres por delitos contra los recursos naturales.



Los probables responsables, identificados como Roberto N., Luis N., Yeisson N. y Josué N., se encontraban en posesión de 300 troncos de pino y 131… pic.twitter.com/AGUfym7DeA — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) August 27, 2026

Mientras que en el Pueblo Mágico de Tlatlauquitepec, las fuerzas estatales capturaron a Josué ‘N’, de 29 años, quien presentó documentación con diversas irregularidades para transportar 300 troncos de pino.

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En las últimas horas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hizo dos visitas de inspección en dos predios ubicados en la localidad de Maquixtla, perteneciente al municipio poblano de Zacatlán.

Durante los recorridos, detectó actividades de cambio de uso de suelo en terrenos forestales relacionadas con la lotificación para proyectos inmobiliarios, sin contar con la autorización ambiental correspondiente.

En dichas diligencias se identificaron trabajos destinados a la lotificación de viviendas y a la venta de terrenos rústicos, en superficies de seis mil 140 y 27 mil 676 metros cuadrados, respectivamente.

Con información de N+

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