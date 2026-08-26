Inhabilitan Horno Clandestino Usado para la Producción de Carbón en Tlaxcala

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informó que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala, realizó un recorrido de vigilancia en el municipio de Teolocholco, dentro del Parque Nacional La Malinche donde inhabilitó un horno clandestino utilizado para la elaboración de carbón.

Por sus dimensiones, se estimó que para su operación se requirieron aproximadamente 0.935 metros cúbicos de materias primas forestales, con las que se podrían obtener alrededor de 156 kilogramos de carbón.

El ANP Parque Nacional La Malinche es una de las 13 Zonas Críticas Forestales de atención prioritaria para la Profepa, por lo que se mantiene presencia continua con el apoyo y resguardo de fuerzas de seguridad.

Continuaremos con los recorridos de vigilancia para detectar y… pic.twitter.com/0j7jpSLym2 — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) August 24, 2026

En las inmediaciones del horno se contabilizaron 15 tocones de árboles de encino, cuyo aprovechamiento se realizó de manera ilegal. En el sitio no se encontró persona alguna que se identificara como responsable de la estructura.

La acción se realizó en atención a una denuncia relacionada con presuntas actividades de tala en un predio particular ubicado dentro del Parque Nacional La Malinche, así como con reportes sobre movimiento constante de vehículos que transportaban productos forestales por los caminos de acceso a la zona.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Inhabilitan Cinco Hornos Clandestinos de Madera en Junta Auxiliar de Puebla

En las inmediaciones del sitio denunciado no se localizaron personas realizando actividades de tala ni se observó circulación de vehículos durante el tiempo que permaneció el personal en el lugar.

Posteriormente, como parte de las labores permanentes de vigilancia para inhibir la tala clandestina en el Parque Nacional, se realizó el recorrido en la zona boscosa donde fue localizado el horno.

El Parque Nacional La Malinche, es una de las 13 Zonas Críticas Forestales de atención prioritaria para la Profepa, donde se mantiene presencia con el apoyo y resguardo de fuerzas de seguridad.

La dependencia concluyó su comunicado informando que continuará con los recorridos de vigilancia en coordinación con la SSC Tlaxcala, con el objetivo de detectar y atender actividades ilícitas que afecten los recursos forestales del sitio y contribuir a la protección de este ecosistema.

Con información de N+

GMAZ