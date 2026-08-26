Medio Ambiente

Inhabilitan Horno Clandestino Usado para la Producción de Carbón en Tlaxcala

Alrededor de la estructura se localizaron residuos de por lo menos 15 árboles talados ilegalmente en el Parque Nacional La Malinche.

Inhabilitado Horno Clandestino Producción Carbón Parque Nacional La Malinche TlaxcalaInhabilitan Horno Clandestino de Carbón en Parque Nacional La Malinche de Tlaxcala. Foto: X @PROFEPA_Mx

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La lucha contra la tala ilegal continúa: Profepa desmantela horno clandestino en La Malinche. 15 encinos talados ilegalmente. Conoce cómo se protege este ecosistema crítico.

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