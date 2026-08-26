Lluvias Provocan Desborde de Arroyo y Causan Afectaciones al Norte de Veracruz

Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento del arroyo El Gallo y otros cauces, dejando inundaciones y afectaciones en las comunidades de Independencia, Buenavista y Chicualoque, en el municipio de Coyutla, localizado en la zona norte de la entidad.

En Independencia, se reportó que el agua ingresó a la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, donde dejó lodo en aulas y patios, además de daños en parte del mobiliario. También se reportaron afectaciones en viviendas cercanas al arroyo.

La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz (PC) indicó que ya se coordinan con autoridades municipales las labores de auxilio, así como de evaluación. El arroyo El Gallo ya regresó a su cauce y no se reportan personas lesionadas.

Los accesos a las comunidades de Chicualoque y Buenavista ya fueron restablecidos, mientras, según lo informado, continúa la atención en las zonas afectadas por las lluvias que se han registrado en la zona norte de la entidad veracruzana.