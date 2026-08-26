Medio Ambiente

Lluvias Provocan Desborde de Arroyo y Causan Afectaciones al Norte de Veracruz

Autoridades de Protección Civil informaron acerca de los daños que han dejado las precipitaciones en distintas comunidades del estado.

Arroyos se Desbordan tras las Lluvias Registradas al Norte del estado de VeracruzEl agua ingresó a una escuela, donde dejó lodo en aulas y patios, además de daños en parte del mobiliario. Foto: Secretaría de Protección Civil

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Lluvias intensas desbordan arroyos en Veracruz. Comunidades como Independencia y Buenavista enfrentan inundaciones. Protección Civil ya coordina el auxilio.

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