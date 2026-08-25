Aseguran Más de 150 Tablas de Madera Presuntamente Ilegales en Atlixco, Puebla

Policías estatales aseguraron en el Pueblo Mágico poblano de Atlixco, un total de 165 piezas de madera de árboles de oyamel, presuntamente obtenidos de la tala ilegal, además de una camioneta donde eran trasladadas.

Durante un operativo, los uniformados interceptaron la unidad en inmediaciones de la junta auxiliar San Miguel de Ayala, donde además fueron detenidos Elvis ‘N’ y Moisés ‘N’ por presuntos delitos contra el medio ambiente.

📍 En San Miguel de Ayala, localidad del municipio de Atlixco, elementos de la Policía Estatal recuperaron 165 ejemplares de oyamel, producto de la tala ilegal. 🪵🪚



🚔 Durante la intervención fueron detenidos dos hombres que no acreditaron la legal procedencia de la madera y se… pic.twitter.com/tEdP37kqqs — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) August 25, 2026

Derivado de las acciones permanentes para prevenir delitos ambientales por parte de las autoridades, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla recuperó 165 piezas de madera de oyamel, presuntamente producto de la tala ilegal.

En esta misma intervención, que tuvo lugar en San Miguel de Ayala, localidad del municipio de Atlixco, elementos de la Policía Estatal detuvieron a Elvis ‘N’, de 25 años de edad y Moisés ‘N’, de 28 años, quienes no lograron acreditar la legal procedencia de la madera.

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Además, las fuerzas estatales también aseguraron una camioneta, la cual era utilizada por los probables responsables para trasladar los ejemplares de oyamel presuntamente obtenidos de la tala ilegal.

Con información de N+

GMAZ