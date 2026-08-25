Medio Ambiente

Aseguran Más de 150 Tablas de Madera Presuntamente Ilegales en Atlixco, Puebla

Fueron detenidos Elvis 'N' y Moisés 'N' mientras transportaban 165 ejemplares de oyamel en la junta auxiliar de San Miguel de Ayala.

Aseguradas 165 Tablas Madera Oyamel Tala Ilegal Dos Detenidos San Miguel de Ayala Atlixco PueblaAseguran 165 Tablas de Oyamel Presuntamente Taladas Ilegalmente en Atlixco, Puebla. Foto: X @SSPGobPue

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Policías en Atlixco detienen a dos personas y aseguran 165 piezas de madera de oyamel. La tala ilegal sigue siendo un problema grave. Infórmate sobre las acciones de la SSP.

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