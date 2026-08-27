Seguridad

Detienen a Juan Jesús “N” por su Presunta Participación en Feminicidio de Dafne Zapata

Las autoridades informaron que el detenido estaría relacionado con los hechos ocurridos al interior de la academia militarizada Doenitz

Detienen a Juan “N” por Presunto Abuso de Menor en Academia MilitarizadaDetienen a Juan “N” por Presunto Abuso de Menor en Academia Militarizada. Foto: FGJ

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Cuatro implicados en el caso Dafne Zapata: Juan Jesús 'N' detenido por violencia familiar y violación agravada.

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