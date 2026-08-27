Detienen a Juan Jesús “N” por su Presunta Participación en Feminicidio de Dafne Zapata

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Juan Jesús “N” por su probable participación en los delitos de violencia familiar equiparada y violación agravada en el caso del feminicidio de Dafne Zapata.

De acuerdo con las investigaciones realizadas, los hechos que dieron origen a la acción penal ocurrieron al interior de la academia militarizada Doenitz, ubicada en el municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas.

La orden de aprehensión fue emitida por un juez de control y cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación, quedando el imputado a disposición de la autoridad judicial competente, a fin de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía de Tamaulipas informó que continuará con la investigación "exhaustiva, objetiva y conforme a derecho, bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y respeto irrestricto a los derechos humanos, particularmente tratándose de una persona adolescente".

Con la detención de Juan Jesús, suman en total cuatro personas presuntamente implicadas en el feminicidio de la menor Dafne Zapata, quien tenía apenas unos días de haber ingresado a un campamento de verano en la escuela militar.

Las otras personas aseguradas son identificadas como Danna Yanina "N", quien era estudiante en la Academia Militar Doenitz; Jorge Luis "N", director de la escuela y Estrellita "N", instructora de la misma institución.

Según las indagatorias, el lunes 25 de agosto Juan Jesús "N" acudió a las instalaciones de la Fiscalía para visitar a Estrella, quién es su hermana. Sin embargo, ese día no se pudo cumplimentar la orden de aprehensión.

Fue hasta esta tarde que se efectuó el mandamiento judicial. La madre de Danna Yanina, señala a Juan Jesús como el presunto agresor sexual de su hija, quien ingresó a la escuela militar cuando era menor de edad.

Por tratarse de una investigación en etapa inicial y a fin de proteger la integridad y privacidad de la adolescente, la Fiscalía se reservó la difusión de cualquier dato que pudiera contribuir a su identificación.