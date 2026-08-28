Educación

Proponen Trueque de Uniformes y Útiles Escolares en CDMX por Regreso a Clases 2026

La idea es instalar puntos en todas las alcaldías para intercambiar artículos escolares a favor de los estudiantes

La propuesta de crear puntos de trueque de útiles escolares fue presentada en el Congreso CDMXFoto: Cuartoscuro
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