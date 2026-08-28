Proponen Trueque de Uniformes y Útiles Escolares en CDMX por Regreso a Clases 2026

Debido a que el regreso a clases de cada año requiere de una inversión económica, para algunas familias esto implica un duro golpe a sus finanzas, especialmente cuando hay varios estudiantes en casa. Por esta razón, en el Congreso de la CDMX, se propuso la creación de puntos de trueque de útiles escolares, uniformes y calzado.

Durante la reciente Sesión de la Comisión Permanente, la diputada Elizabeth Mateos, perteneciente a la bancada de Morena, presentó un punto de acuerdo dirigido a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), así como a las 16 demarcaciones, con la finalidad de poner en marcha este plan.

“El aprovechamiento de los bienes que ya existen en los hogares constituye una oportunidad adicional para reducir gastos y promover un uso más eficiente de los recursos”, señala la propuesta.

Además, resalta que cada ciclo escolar varios artículos dejan de ser necesarios para las familias, aunque estén en buen estado. Debido a que los menores crecen, cambian sus actividades escolares o incluso sus gustos.

“Resulta pertinente que durante el periodo de regreso a clases se habiliten espacios de intercambio y donación de útiles, uniformes, calzado, mochilas, libros y demás materiales escolares que se encuentren en buen estado, preferentemente en lugares de fácil acceso y próximos a las comunidades escolares”, indica el texto.

Los puntos de trueque de útiles escolares no son definidos en el documento, ya que estos tendrían que ser establecidos por cada una de las alcaldías, pero la idea es que estén cerca de los centros escolares para que las familias puedan acudir.

Finalmente, la propuesta del trueque de útiles escolares para el ciclo escolar 2026-2027 en CDMX busca trasladar una práctica que ya realizan varias familias a través de redes sociales a un espacio seguro, sin poner datos personales en riesgo y con mayor difusión para que se sumen más personas a darle un nuevo uso a esos artículos.

Familias acuden a la calle Mesones en el Centro Histórico de la CDMX para comprar útiles antes del inicio de clases. #LasNoticiasDeFORO con @_fernandanews | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/WxaX3JdLDz pic.twitter.com/jg5fYuFpz9 — N+ FORO (@nmasforo) August 27, 2026

EPP