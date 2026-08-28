Covafam Levantó su Protesta Frente al Congreso del Estado de Sonora

Al establecer acuerdos con los poderes Legislativos y Ejecutivo Estatal, este martes culminó el plantón y huelga de hambre de 129 y 99 días, respectivamente, de la asociación Conservando los Valores de Familia, Covafam, frente al Congreso del Estado.

Lizeth Villalobos López, presidenta de Covafam, refirió que entre los acuerdos destacan iniciar trámites con la Secretaría de Educación y Cultura, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, para implementar la primera infancia en Sonora en 2027.

“Queremos compartirles que hoy llegamos a los acuerdos los cuales nos llevan precisamente a lograr el objetivo por el que nosotros llegamos a este momento y a este lugar, que es la educación inicial en la primera infancia en el Estado de Sonora".

Apuntó que también de alcanzó el acuerdo para la asignación de 2 millones de pesos y crear el Sistema Estatal de la Primera Infancia, con recursos del ejercicio fiscal 2027.

El abogado de la asociación, Jorge García Ramírez, quien se abstuvo de consumir alimento sólido por 99 días, dijo que, aunque su estado de salud se vio mermado, su protesta pacifica ayudó a conseguir el objetivo.

El manifestante que realizó la huelga de hambre perdió alrededor de 20 kilos, además, señaló que su sistema digestivo e inmunológico se vio afectado.