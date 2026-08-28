Educación

Covafam Levantó su Protesta Frente al Congreso del Estado de Sonora

Después de 129 días de plantón y 99 días de huelga de hambre se lograron acuerdos para impulsar la educación inicial.

Covafam Levantó su Protesta Frente al Congreso del Estado de SonoraCovafam Levantó su Protesta Frente al Congreso del Estado de Sonora. Foto: Gobierno de Sonora

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