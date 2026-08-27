Educación

Estos Serán Todos los Puentes y Vacaciones del Ciclo Escolar en Querétaro

El ciclo escolar 2026-2027 en Querétaro iniciará el 31 de agosto y contempla 185 días de clases, con diversos puentes y suspensiones durante el año.

Calendario Escolar 2026-2027: Estos Serán los Días de DescansoCalendario Escolar 2026-2027: Estos Serán los Días de Descanso. Foto: N+

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Los estudiantes tendrán dos periodos de receso: del 21 de diciembre al 5 de enero y del 22 de marzo al 2 de abril, además de varios días de suspensión de labores.

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