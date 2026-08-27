Estos Serán Todos los Puentes y Vacaciones del Ciclo Escolar en Querétaro

La Secretaría de Educación del Estado de Querétaro informó que ya fue publicado el calendario escolar para el ciclo 2026-2027, aplicable a escuelas públicas y privadas de educación básica, así como a instituciones de formación docente.

El calendario contempla 185 días de clases, con inicio del ciclo escolar el 31 de agosto de 2026 y conclusión el 13 de julio de 2027.

Entre los principales días de suspensión de labores se encuentran el 16 de septiembre, 2 y 16 de noviembre de 2026. Para el primer semestre de 2027, los descansos serán el 6 de enero, 1 de febrero, 15 de marzo, 5, 10 y 15 de mayo.

Además, los estudiantes tendrán dos periodos de receso escolar: el primero será del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027, mientras que el segundo comprenderá del 22 de marzo al 2 de abril de 2027.

El calendario también contempla las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar durante distintas fechas del ciclo, así como una fase intensiva del 24 al 28 de agosto de 2026, previo al regreso a clases.

Asimismo, el 7 de septiembre se realizará una Jornada de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y Maltrato Infantil.

Con estas fechas, las familias podrán anticipar los principales periodos de descanso, suspensiones y actividades escolares contemplados para el próximo ciclo educativo en Querétaro.