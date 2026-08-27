Señalan Imprudencia de Conductor de la Ruta 615 por Muerte de Joven en Tonalá

Tras la muerte de un joven que protegió a sus hijas de caer de un camión de la ruta 615 en la colonia Loma Dorada, en Tonalá, los usuarios del transporte público señalaron al conductor de imprudencia y por ir a exceso de velocidad.

El accidente sucedió cuando el conductor conducía a exceso de velocidad y con las puertas de la unidad abiertas, por lo que al momento de dar una vuelta, el joven abrazó a sus hijas, una de ellas de 4 años y la otra de 4 meses de edad, terminó cayendo y golpeándose en la cabeza contra el pavimento.

“Por lo regular siempre pasa a las 6:15, y como va, no se esperan y avientan el laminazo. Llevaba el camión abierta la puerta trasera y el señor, pues no se pudo agarrar, y al momento de dar el giro, salió proyectado y se pegó en la cabeza”, manifestó Erick Aviña, un testigo del accidente.

Otro de los pasajeros mencionó que los choferes del transporte público son imprudentes, ya que van hablando por teléfono, no dan las paradas y no hacen su trabajo de forma correcta.

La ruta 615 tiene su base en la colonia San Miguel de la Punta, en Tonalá, y su terminal es en la calle Juan Díaz Covarrubias, cerca del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, realizando un aproximado de 61 paradas en un tiempo de casi hora y media, teniendo una frecuencia de paso cada 15 minutos.

Los usuarios del transporte público mencionaron que es necesario que coloquen topes para la reducción de velocidad en el punto donde se registró el accidente, que corresponde al cruce de Circuito Loma Sur y Matamoros, en la colonia Loma Dorada, en Tonalá.

Tras el accidente, el chofer de la unidad 008 de la ruta 615, fue detenido por las autoridades municipales, y a través de la investigación que desarrolle el Ministerio Público, es como se podrá determinar su grado de responsabilidad en los hechos.