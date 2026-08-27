Accidentes

Señalan Imprudencia de Conductor de la Ruta 615 por Muerte de Joven en Tonalá

Los usuarios del transporte público señalaron al chofer de esta unidad por ir a exceso de velocidad, lo que ocasionó el fallecimiento de un pasajero que salvó la vida de sus hijas

Camión Ruta 615Usuarios señalan a conductor de la ruta 615 como imprudente tras accidente donde murió un hombre. Foto: N+

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Accidente fatal en Tonalá: Usuarios acusan a chofer de la ruta 615 de exceso de velocidad. Un joven muere protegiendo a sus hijas

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