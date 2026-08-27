Accidentes

Alertan por Riesgo de Asfixia y Ahogamiento en Niños durante Vacaciones

Objetos atorados en la garganta y accidentes por inmersión pueden causar hipoxia y poner en riesgo la vida de niñas y niños en cuestión de minutos.

Primeros auxilios pueden salvar la vida de menores.Primeros auxilios pueden salvar la vida de menores. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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Una especialista advierte que la falta prolongada de oxígeno puede provocar convulsiones y alteraciones en el desarrollo neuromuscular o mental

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