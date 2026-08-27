Tres Personas Resultan Lesionadas Tras Choque en Carretera Juárez a Casas Grandes

Tres personas resultaron lesionadas tras un percance vial registrado en el kilómetro 29 de la carretera a Casas Grandes, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, dos mujeres y un hombre viajaban a bordo de un vehículo color rojo cuando ocurrió el accidente.

El grupo circulaba sobre la carretera a Casas Grandes y, al intentar pasar un tope, un tráiler de carga impactó por la parte trasera al automóvil.

Debido al impacto, el vehículo fue proyectado aproximadamente 80 metros, lo que dejó lesionados a sus tres ocupantes.

Al lugar acudieron elementos de seguridad y personal de investigación, quienes se encargaron de resguardar el área mientras paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaban atención a los afectados.

Entre los lesionados se encontraban dos mujeres, de 30 y 44 años, así como un joven de 20 años. Las dos mujeres tuvieron que ser trasladadas a recibir atención médica.

Elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, arribaron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y determinar las circunstancias del accidente, así como deslindar responsabilidades.