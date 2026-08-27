Accidentes

Tres Personas Resultan Lesionadas Tras Choque en Carretera Juárez a Casas Grandes

Dos mujeres fueron trasladadas a recibir atención médica tras un choque entre un vehículo y un tráiler en el kilómetro 29.

Dos mujeres fueron trasladadas a un hospitalDos mujeres fueron trasladadas a un hospital tras el percance. Foto: N+

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Choque en la carretera Juárez a Casas Grandes deja 3 lesionados. Dos mujeres fueron trasladadas al hospital tras ser impactadas por un tráiler.

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