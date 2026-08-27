Seguridad

Aseguran Casa en el Fraccionamiento Santa Teresa Tras Homicidio en Ciudad Juárez

El inmueble intervenido se encuentra en las calles Orix poniente y Rincón del Valle; peritos recolectaron evidencia en la zona.

Las autoridades no han dado a conocer los resultados de la intervenciónLas autoridades no han dado a conocer los resultados de la intervención. Foto: N+

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Casa asegurada en Santa Teresa tras un homicidio en Ciudad Juárez. Autoridades investigan en Orix Poniente y Rincón del Valle.

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