Aseguran Casa en el Fraccionamiento Santa Teresa Tras Homicidio en Ciudad Juárez

Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron un cateo en una vivienda del fraccionamiento Santa Teresa, en Ciudad Juárez, como parte de una investigación relacionada con un homicidio.

La diligencia se llevó a cabo en el cruce de las calles Orix Poniente y Rincón del Valle, donde agentes ministeriales ejecutaron una orden de cateo en el domicilio del sector.

En las acciones participaron peritos de Criminalística y elementos de la unidad de Delitos contra la Vida, quienes realizaron las diligencias correspondientes en el inmueble.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer los resultados de la intervención realizada en la vivienda.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado proporcione mayor información sobre la diligencia y su relación con la investigación por homicidio.