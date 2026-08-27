Hombre Herido de Bala Llega a Clínica Privada en Monterrey, Nuevo León

Un hombre que resultó herido de bala ingresó de urgencias a una clínica médica privada, lo que generó un despliegue de autoridades hasta la avenida Aztlán, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Según las autoridades, el sujeto herido llegó hasta esta clínica por cuenta propia luego de ser atacado a balazos en calles de la colonia Unidad Modelo. Al percatarse de la situación, personal médico pidió el apoyo de autoridades de seguridad.

Hasta este lugar se movilizaron varias unidades de Fuerza Civil, quienes reguardaron esta clínica mientras llevaban a cabo las investigaciones correspondientes. Dentro de este hospital, elementos de seguridad comenzaron a entrevistar al hombre baleado para averiguar como sucedieron estos hechos.

Se espera que sea durante las próximas horas que se revelen más detalles al respecto sobre este hecho, así como la identidad del sujeto que resultó herido de bala. Este despliegue de autoridades continuará mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) ya comenzaron una carpeta de investigación sobre este caso. Autoridades de Fuerza Civil activaron un operativo en calles cercanas para tratar de identificar a el o los presuntos responsables de este ataque armado.