Seguridad

Hombre Herido de Bala Llega a Clínica Privada en Monterrey, Nuevo León

Tras el reporte de un sujeto baleado, autoridades se movilizaron hasta un hospital ubicado en la avenida Aztlán

Clínica privadaAutoridades resguardaron la clínica privada. Foto: N+

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