Seguridad

Alertan por Estafas a Negocios CDMX: Este Es el Modus Operandi con Multas Falsas

Delincuentes se hacen pasar por funcionarios o representantes legales y utilizan supuestas multas, clausuras y trámites urgentes para obtener dinero de pequeños negocios.

Falsos funcionarios engañan a trabajadores de pequeños negocios.Falsos funcionarios engañan a trabajadores de pequeños negocios. Foto: Archivo | Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un establecimiento al sur de la CDMX perdió aproximadamente 50 mil pesos tras una llamada relacionada con una supuesta actualización de Protección Civil

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Alertan por Estafas a Negocios en CDMX: Este Es el Modus Operandi de las Falsas Multas y Trámites